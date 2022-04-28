Два свердловских муниципалитета получат 61,7 млн рублей на обеспечение граждан питьевой водой

Новые станции будут оснащены фильтрами Богдановичского завода. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил из областного бюджета 61,7 млн рублей на установку современных станций водоподготовки в двух муниципалитетах региона. Речь идёт о Каменском и Богдановичском городских округах.

Более трёх тысяч жителей сёл Покровское и Колчедан Каменского района, а также сёл Гарашкинское и Волковское Богдановичского района будут обеспечены чистой питьевой водой, сообщили в областном департаменте информполитики.

Примечательно, что новые станции будут оснащены фильтрами Богдановичского завода "Огнеупоры". На днях там презентовали собственную импортозамещающую линейку минеральных фильтров для очистки питьевой воды.

Напомним, мероприятия по улучшению качества питьевой воды реализуются в рамках национального проекта "Чистая вода".