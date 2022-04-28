В Екатеринбурге традиционная ярмарка "переедет" с площади 1905 года

На ярмарке можно будет найти растения для сада и дома. Фото: Галина Соловьёва

В майские праздники жители и гости Екатеринбурга смогут посетить выставку-ярмарку "Сделано в России. Сделано в Свердловской области". Мероприятие пройдёт не на площади 1905 года, как обычно, а в переулке Банковском.

Гостей будут ждать 30 апреля и 1 мая с 09:00 до 17:00. Посетителям предложат молочную и мясную продукцию местного производства. Кроме того, можно будет приобрести сувениры и одежду. Всех садоводов, дачников, а также любителей комнатных растений порадует развёрнутая цветочная экспозиция.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил поддержать региональные ярмарки. Как отмечают в пресс-службе мэрии, поддержка отечественных производителей находится на особом контроле городских властей. Так, глава Екатеринбурга Алексей Орлов дал разрешение на организацию розничного сельскохозяйственного рынка "Областной рынок на Громова" на 5 лет.

Добавим, в этом году план проведения городских ярмарок включает 61 мероприятие. Помимо центральной площадки, торговые мероприятия проходят во всех районах мегаполиса.