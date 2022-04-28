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28 апреля 2022, 16:30

"ВКонтакте" установила рекорд: 100 млн пользователей по всему миру

  Юлия Пастух
люди со смартфонами

В среднем в марте пользователь проводил по 44,2 минуты в день в соцсети. Фото: Алексей Кунилов

"ВКонтакте" подвела итоги первого квартала 2022 года: количество российских пользователей в месяц составило 73,4 млн человек. Видеоролики в соцсети ежедневно просматривали 2,45 млрд раз.

Месячная аудитория соцсети во всём мире выросла на 2,4% и составила рекордные 100,4 млн. В марте среднее время, проведённое пользователем в соцсети с мобильных устройств, составило 44,2 минуты в день. Для самой активной возрастной категории — 12–24 лет — это время составило 57,1 минуты.

Более 27 млн авторов опубликовали свыше 468 млн постов и комментариев "ВКонтакте" за прошедший месяц.

В марте число новых зарегистрированных пользователей площадки выросло на 63% по сравнению с прошлым годом, количество подтверждённых запросов в друзья — на 30%.

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Областная газета Свердловской области

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