Из-за репетиции парада вновь перекроют центр Екатеринбурга

Сегодня в Екатеринбурге пройдёт вторая совместная тренировка пешей и механизированной колонн. Фото: Галина Соловьёва

В центре уральской столицы пройдёт вторая репетиция парада Победы с участием техники. Она будет сопровождаться перекрытиями улиц и изменением схемы движения транспорта.

С 19:00 предусмотрены перекрытия улиц, через которые колонны Екатеринбургского гарнизона проследуют к месту проведения тренировок парада. Затруднения в движении у автолюбителей могут возникнуть на Окраинной, Палисадной, Зенитчиков, Патриса Лумумбы, Московской, Посадской, Пальмиро Тольятти.

С 20:00 29 апреля до 04:00 30 апреля проехать не получится по:

пр. Ленина (от Карла Либкнехта до Репина);

ул. Репина (от Ленина до Малышева);

ул. Татищева (от Репина до Мельникова);

ул. 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина);

ул. Бориса Ельцина (от дома № 10 до ул. 8 Марта).

Ограничения коснутся автомобилей и общественного транспорта. Так, изменится схема движения 9 автобусных маршрутов — № 24, 27, 28, 36, 50, 54, 57, 57а, 59 и перестанут ходить трамваи № 2, 6, 13, 15, 18 и 26.

В соответствии со схемой организации дорожного движения на перечисленных улицах будут появляться временные дорожные знаки. С полным графиком репетиций парада можно ознакомиться тут.

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