Пока малообеспеченным свердловчанам, несмотря на поддержку государства, приходится считать каждую копейку. Фото: Владимир Мартьянов

Из-за сложной экономической обстановки, вызванной западными санкциями, уровень жизни россиян снижается. В зону риска в первую очередь попадают семьи с детьми и пенсионеры. Государство вводит все новые меры поддержки, самые свежие – грядущую индексацию пенсий, зарплат бюджетников и всех социальных пособий – озвучил позавчера Владимир ПУТИН. Эксперты считают, что в лучшем случае индексация только помогает решить проблему «неусугубления бедности».

Бедный или нищий

Российская статистика к категории бедных относит людей с доходами ниже прожиточного минимума. В Свердловской области в 2022 году этот показатель в расчете на душу населения составляет 12 274 рубля. Актуальной статистики о количестве малоимущих свердловчан нет, но, как отмечает большинство опрошенных «ОГ» экономистов, сегодня бедных в регионе насчитывается порядка 400–500 тысяч, то есть 10–12 процентов от общей численности населения.

И это больше, чем регистрировалось еще недавно. По данным Росстата, в 2017–2019 годах уровень бедности в Свердловской области не превышал 9,8 процента, а в пандемийном 2020 году и вовсе составил 9 процентов. Более 80 процентов малоимущего населения – семьи с детьми.

К концу 2022 года власти региона планируют снизить уровень бедности до 8,3 процента. Но реально положение малоимущих при этом вряд ли изменится, считают эксперты, особенно в условиях жесточайшего санкционного давления.

«Серьезной проблемой является доля не столько бедного, сколько беднеющего населения и динамика данного процесса. У нас достаточно большой процент граждан не попадает в категорию бедных, но живет достаточно скромно, величина их доходов балансирует на грани прожиточного минимума. Особенно много таких домохозяйств в малых, средних городах и сельской местности. События последних месяцев угрожают нарушить хрупкий баланс», – предупреждает профессор Уральского института управления – филиала РАНХиГС, доктор экономических наук Роберт Акьюлов.

«То, что у нас называется чертой бедности, – это, скорее, черта физиологического выживания. В Европе бедным называют человека, у которого нет вкладов и который не может путешествовать по миру. Но у него есть дом, он может прокормить свою семью, не испытывает ни в чем острой нужды и в целом живет достойно. Если брать такую метку, у нас к бедным будет относиться от 60 до 80 процентов граждан. Когда человек живет от зарплаты до зарплаты, не может накопить на старость и образование детей – это уже бедность. А наша «номинальная» бедность является чем-то гораздо более худшим – нищетой. И текущая ситуация по известным причинам к оптимизму не располагает», – добавляет кандидат экономических наук Константин Селянин.

Власти стараются

Для поддержания семей, которые балансируют на грани бедности, государство вводит все новые меры поддержки. Президент России Владимир Путин на прошедшем в минувшую среду Совете законодателей заявил, что в ближайшее время будут приняты решения по индексации пенсий, зарплат бюджетников и всех социальных пособий, и поручил парламенту продумать их реализацию. Это станет продолжением предыдущих весенних президентских инициатив. «ОГ» ранее писала, что с начала мая по решению Владимира Путина семьи со среднедушевым доходом не выше прожиточного минимума будут получать ежемесячные выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно. Размер пособий составит 50, 75 или 100 процентов детского прожиточного минимума в регионе – от 6,4 до 12,9 тысячи рублей. Выплаты будут начисляться с апреля и до конца года – то есть в мае семьи задним числом получат деньги за апрель. Пособия получат свыше 107 тысяч свердловских детей.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашевпоручил профильным ведомствам сделать получение новых «президентских» пособий максимально простым и удобным. Регион вводит и свои меры допзащиты малоимущих. По инициативе Евгения Куйвашева в области отменили транспортный налог на легковые машины мощностью до 200 лошадиных сил. Этой формой поддержки смогут воспользоваться более 64 тысяч семей с тремя и более детьми.

«Месяц еще не закончился, а денег уже нет»

Правда, сами граждане, по крайней мере пока, ожидаемого эффекта от новых мер социальной поддержки не ощутили.

У жительницы Кушвы Натальи двое детей – семилетняя Даша и девятилетний Ваня. Она воспитывает их без мужа. В однокомнатной квартире вместе с Натальей и детьми живет ее отец. Он инвалид и уже давно на пенсии. Сама женщина работает продавцом в продуктовом магазине, ее зарплата – 20 тысяч. На семилетнюю дочь Наталья получает ежемесячное пособие в размере 12,9 тысячи. Общий доход семьи с учетом пенсии и выплат на ребенка – 50 тысяч, в пересчете на одного человека выходит примерно по 12,5 тысячи в месяц. Сейчас семье приходится буквально выживать на эти деньги, хотя еще в начале года ситуация была чуть лучше.

«В феврале мы потратили на еду около 28 тысяч, остальные деньги ушли на оплату коммуналки, покупку лекарств для моего папы и выплату по кредиту. Ни о каких сбережениях даже не думаем, лишь бы на повседневные расходы хватало. Сейчас цены в магазинах выросли так сильно, что теперь на продукты уходит 36 тысяч. Лекарства тоже подорожали. Теперь я более избирательно подхожу к планированию бюджета, от многих покупок в апреле пришлось отказаться: детям нужна новая канцелярия для занятий в школе, но денег на нее уже нет», – рассказывает жительница Кушвы.

В мае Наталья сможет претендовать на новую выплату – уже на старшего ребенка. Но точно узнать, что она ее получит, можно будет только после рассмотрения заявления Пенсионным фондом. Учитывая, что среднедушевой доход семьи выше прожиточного минимума, хоть и всего на 200 рублей, Наталья боится получить отказ и продолжить выживать на копейки.

В подобной ситуации оказываются не только семьи с детьми, но и одинокие пожилые люди.

Пенсионерка из Асбеста Татьяна Анатольевна формально не относится к числу малоимущих: ее пенсия – 16,5 тысячи рублей. Но на ней висит кредит на ремонт, по которому она каждый месяц платит 4,4 тысячи рублей – женщина хотя бы по минимуму постаралась привести в порядок обветшавшую квартиру. После выплат по займу и оплаты коммунальных услуг у Татьяны Анатольевны остается половина пенсии – около 8 тысяч рублей. Пару месяцев назад на эти деньги она могла купить продукты, лекарства и даже одежду. К концу месяца в кошельке оставалось 400–500 рублей.

В апреле Татьяна Анатольевна, как и многие другие пенсионеры, получила прибавку к пенсии: по поручению Президента России социальные пенсии проиндексировали на 8,6 процента. Она соглашается, что после этого ее доход заметно вырос. Но расходы выросли еще больше.

«Прибавка к пенсии в апреле была хорошая – около тысячи рублей, но цены в магазинах – это какой-то ужас! Если в феврале я потратила на продукты шесть тысяч рублей, то в апреле – уже почти восемь. Не смогла купить весеннюю обувь, снова хожу в старых сапогах. Месяц еще не закончился, а денег уже нет», – жалуется жительница Асбеста.

Помножить на три

Эксперты считают, что предлагаемые государством меры поддержки – инструмент хороший, но недостаточный без системных изменений.

Экономист Константин Селянин видит решение вопроса в трехкратном повышении уровня прожиточного минимума: «Показатели, по которым семьи признаются малоимущими, слишком низкие. Конечно же, их надо увеличивать и ориентироваться на показатели медианной или модальной заработной платы. Медианная зарплата – это величина, которая делит население поровну: одна половина людей получает меньше этой суммы, другая – больше. В нашем регионе она составляет 33–34 тысячи рублей. Модальная – сумма, которую получает наибольшее количество людей. В Свердловской области это чуть меньше 30 тысяч рублей. Это и есть уровень бедности».

Индексацию пенсий и пособий эксперт считает мерой необходимой, но нужно реально смотреть, насколько она позволяет действительно улучшить положение людей. «Во-первых, индексация сегодня носит не опережающий, а догоняющий характер. Во-вторых, она опирается на цифры, которые не соответствуют действительности. По официальным данным, в последние два месяца цены на основные продукты питания выросли примерно на 10%, при этом в реальности тот же сахар подорожал на 77%, борщевой набор – на 56% и так далее. Очевидно, что реально цены повысились больше, чем на 10 процентов, но индексировать выплаты будут на официальный уровень инфляции. Поэтому новые и предыдущие индексации если и исправят положение людей, то ненамного», – констатирует Константин Селянин.

Профессор Уральского государственного экономического университета доктор экономических наук Елена Разумовская полагает, что индексация при систематическом применении помогает решать проблему «неусугубления бедности», – большего от нее ждать не следует. «Думаю, объявленная индексация – не последняя, в этом году их будет несколько, как президент и говорил. Она для того и проводится в несколько этапов, чтобы компенсировать рост цен. Да, полностью данная мера не решит проблему бедности, но задача состоит не в том, чтобы ее преодолеть, а в том, чтобы не усугубить положение людей», – убеждена она. Для реального снижения числа бедных нужны более кардинальные решения, затрагивающие различные общественные институты.

«Помочь реально снизить уровень бедности могут в том числе решения, направленные на развитие института самозанятости – он подходит для самых разных категорий граждан, включая пенсионеров, – считает профессор Разумовская. – Формирование класса самозанятых – это то, что способно сделать людей более самостоятельными в защите своих доходов. Но это процесс не быстрый. Не каждый прямо сейчас готов этим заняться, поскольку риски потерять то, что имеешь, пока перевешивают. А у людей кредиты, ипотека».

«Государство может мотивировать граждан идти в индивидуальные предприниматели и самозанятые, в частности с помощью снижения давления на бизнес, – добавляет экономист Роберт Акьюлов. «Кроме того, хорошо бы задуматься о предоставление налоговых и кредитных льгот для компаний, занимающихся инновационными видами деятельности и предоставляющих рабочие места для людей с ограниченными возможностями», – предлагает он.