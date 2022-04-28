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Общество
28 апреля 2022, 17:57

В Екатеринбург прибыл первый рейс Corendon Airlines из Турции

  Юлия Пастух
Самолёт

Рейсы по маршруту запланированы в ежедневном режиме. Фото: пресс-служба аэропорта "Кольцово"

Сегодня состоялся первый после возобновления полётной программы рейс Corendon Airlines из Антальи в Екатеринбург. Рейсы по маршруту запланированы в ежедневном режиме.

По данным пресс-службы екатеринбургского аэропорта, самолёт авиакомпании прибыл в Кольцово в 14.54, а уже в 16.33 улетел со 197 туристами в Турцию.

Рейсы по маршруту запланированы в ежедневном режиме. Время в полёте составляет около 4 часов 30 минут. 

Как ранее писала "Областная газета", вТурции создали новую авиакомпанию Southwind для перевозки на курорты страны туристов из России. Регистрацию перевозчика осуществляет национальный регулятор гражданской авиации.

Областная газета Свердловской области

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