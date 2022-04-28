В Екатеринбург прибыл первый рейс Corendon Airlines из Турции

Рейсы по маршруту запланированы в ежедневном режиме. Фото: пресс-служба аэропорта "Кольцово"

Сегодня состоялся первый после возобновления полётной программы рейс Corendon Airlines из Антальи в Екатеринбург. Рейсы по маршруту запланированы в ежедневном режиме.

По данным пресс-службы екатеринбургского аэропорта, самолёт авиакомпании прибыл в Кольцово в 14.54, а уже в 16.33 улетел со 197 туристами в Турцию.

Рейсы по маршруту запланированы в ежедневном режиме. Время в полёте составляет около 4 часов 30 минут.

Как ранее писала "Областная газета", вТурции создали новую авиакомпанию Southwind для перевозки на курорты страны туристов из России. Регистрацию перевозчика осуществляет национальный регулятор гражданской авиации.