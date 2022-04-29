Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу с 1 мая

Спикер особо отметил норму, которая запретит списывать долги по кредиту с соцвыплат без письменного разрешения гражданина. Фото: пресс-служба Кремля

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу с 1 мая.

Спикер особо отметил вступивший в силу закон об ответственности за отождествление роли СССР и фашистской Германии в ходе Второй мировой войны, а также норму, которая запретит списывать долги по кредиту с соцвыплат без разрешения гражданина.

Вячеслав Володин пояснил, что 1 мая заработает норма, запрещающая списывать долги по кредиту с соцвыплат без письменного разрешения заёмщика. При этом должник имеет право письменно подтвердить свое согласие, затем передумать и вернуть деньги в течение 14 дней.

Фото: "Областная газета"

Также с 1 мая стартуют новые выплаты детям от 8 до 17 лет из семей со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума.