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Общество
29 апреля 2022, 09:40

Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу с 1 мая

  Юлия Пастух
Вячеслав Володин

Спикер особо отметил норму, которая запретит списывать долги по кредиту с соцвыплат без письменного разрешения гражданина. Фото: пресс-служба Кремля

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу с 1 мая. 

Спикер особо отметил вступивший в силу закон об ответственности за отождествление роли СССР и фашистской Германии в ходе Второй мировой войны, а также норму, которая запретит списывать долги по кредиту с соцвыплат без разрешения гражданина.

Вячеслав Володин пояснил, что 1 мая заработает норма, запрещающая списывать долги по кредиту с соцвыплат без письменного разрешения заёмщика. При этом должник имеет право письменно подтвердить свое согласие, затем передумать и вернуть деньги в течение 14 дней.

Фото: "Областная газета"

Также с 1 мая стартуют новые выплаты детям от 8 до 17 лет из семей со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума.

Фото: "Областная газета"

Областная газета Свердловской области

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