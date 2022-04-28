В США запретили проведение "Бессмертного полка"

Запрет ввели и на традиционное возложение цветов к мемориалу "Дух Эльбы". Фото: Павел Ворожцов

Власти США запретили проведение шествия "Бессмертного полка". Об этом сообщил сопредседатель центрального штаба движения Сергей Макаров.

По словам Сергея Макарова, Соединенные Штаты не только запретили проведение шествия, но даже традиционное возложение цветов к мемориалу "Дух Эльбы", передаёт ТАСС.

Представитель движения добавил, что в текущем году власти Ирландии также отозвали разрешение на проведение шествия "Бессмертного полка". Власти Германии при этом шествие официально пока не запретили, но прорабатывают вопрос, чтобы провести альтернативное мероприятие.

Напомним, в Екатеринбурге в этом году шествие "Бессмертный полк" пройдёт в очном формате. Ранее, в 2020 и 2021 годах, его отменяли из-за пандемии коронавируса.