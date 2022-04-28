В России хотят ввести квоту в вузах для детей ветеранов боевых действий

Дети, которые захотят поступить в военные вузы, будут приняты только на основании результатов ЕГЭ. Фото: Павел Ворожцов

"Единая Россия" внесла в Госдуму поправки, которые дают право льготного поступления в вузы детям ветеранов боевых действий.

Речь идёт о ветеранах, погибших при выполнении боевых задач за пределами России, получивших инвалидность или удостоенных звания Героя России, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Мы предлагаем выделить специальную десятипроцентную квоту в вузах. В рамках такой квоты будет отдельный конкурс, и в большинство вузов дети смогут пройти без вступительных испытаний. В действующую квоту для приёма льготников будут включены дети всех ветеранов, принимавших участие в боевых действиях. Также предоставляем преимущественное право зачисления детей ветеранов в любой вуз. При этом детям, которые захотят пойти по стопам родителей-военнослужащих, даём право поступления в военные вузы на основании только результатов ЕГЭ", — пояснил Андрей Турчак.

Дополнительно для детей ветеранов боевых действий поправками предусмотрели право на бесплатное обучение на подготовительных отделениях вузов в период обучения в школе. В настоящее время такое право имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

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