Дмитрий Ионин вступился за жителей Екатеринбурга после критики Владимира Соловьёва

Замгубернатора призвал "жить дружно, любить Урал, любить Екатеринбург и нормально общаться". Фото: Павел Ворожцов

Замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин выступил в защиту жителей Екатеринбурга после резкого высказывания Владимира Соловьёва. Политик назвал телеведущего "подпрыгивающим комнатным Д'Артаньяном", который рассказывает о "плохом Екатеринбурге" и его "плохих жителях".

"Тоже не могу промолчать. Как коренной свердловчанин, я здесь родился, вырос, и мне неприятно это слышать. Я думаю, что так же и Владимиру Рудольфовичу было бы неприятно, если бы кто-то обзывал его родную Москву. У нас край сильных, смелых людей, мы гордимся своими людьми. У нас люди, которые привыкли отвечать за свои слова, держать слово, правильно разговаривать и уважать друг друга. Поэтому давайте все будем уважать друг друга. Екатеринбург лучший город на земле. Я ещё когда в Госдуме был, рассказывал своим коллегам, хвалил этот город и объяснял, какие у нас здесь замечательные люди, какие замечательные предприятия, какая замечательная история, которой мы, так или иначе, все гордимся. Поэтому давайте жить дружно, любить Урал, любить Екатеринбург и нормально общаться", — заявил Ионин.

Напомним, в защиту жителей столицы Урала сегодня выступили также глава региона Евгений Куйвашев и председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.