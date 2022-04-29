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Общество
29 апреля 2022, 11:11

В России хотят ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, разрешённых ВОЗ

  Юлия Пастух
Таблетки

Гражданам будет грозить штраф от 75 до 200 тыс. рублей. Фото: Павел Ворожцов

В России могут начать штрафовать за ввоз и реализацию иностранных лекарств, рекомендованных ВОЗ, но не прошедших регистрацию в нашей стране. 

Соответствующую инициативу содержит законопроект, который 17 мая может принять Госдума. Документом предлагается внести поправку в примечания статьи 6.33 административного кодекса, по которым ранее подобные штрафы не предусматривались, передают "Известия".

За нарушение гражданам будет грозить штраф от 75 до 200 тыс. рублей. Должностным лицам — от 150 до 600 тыс. рублей. Индивидуальным предпринимателям — от 150 до 600 тыс. рублей (или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток). Юрлицам — от 2 до 6 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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Областная газета Свердловской области

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