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Общество
29 апреля 2022, 10:00

В Екатеринбурге стартовало голосование за логотип к 300-летию города

  Юлия Пастух
Логотип к 300-летию Екатеринбурга

Горожане могут сделать выбор до 10 мая. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге стартовало народное голосование за лучший вариант логотипа к 300-летию уральской столицы. 

По данным пресс-службы мэрии, горожане смогут сделать выбор до 10 мая на официальном портале Екатеринбурга. Лучший логотип назовут после подведения итогов работы экспертной комиссии и голосования.

Напомним, на конкурс были представлены работы в разных художественных, графических и фототехниках, в том числе с использованием цифровых технологий. Главным условием было наличие цифры "300" и названия города в логотипе. Также он должен отражать исторические и культурные особенности областного центра.

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Областная газета Свердловской области

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