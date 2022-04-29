Поезд Победы прибудет в Екатеринбург 7 мая

В городах, где будет останавливаться Поезд Победы, пройдут митинги, концерты, а также исторические реконструкции. Фото: пресс-служба СвЖД

Свердловская железная дорога запускает по магистрали в регионах Урала, Прикамья и Западной Сибири ретропоезд "Эшелон Победы". Поезд начнёт своё движение 30 апреля в Перми и закончит 22 мая в Нижневартовске.

В состав входят отреставрированные вагоны, которые эксплуатировались в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период: вагон-электростанция, аптека-перевязочная, солдатский вагон-теплушка, хлебопекарня, вагон-кухня и санпропускник. На открытых вагонах будут выставлены экспонаты военной техники, среди которых танк Т-34, реактивная установка "Катюша" и пушка М-42.

Тянуть состав будут поочерёдно два раритетных паровоза Л-3111 и ЛВ-123.

"Эшелон Победы" начнёт свой путь в Перми, а конечной точкой его маршрута станет северный город Нижневартовск. Поезд сделает остановки на 27 станциях в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях, ХМАО-Югре. Во время стоянки состава все желающие смогут зайти внутрь, осмотреть вагоны, послушать рассказ экскурсоводов, сделать памятные фото. Тематические экспозиции сформированы по трём направлениям: военно-санитарные перевозки, эвакуация предприятий, воинские перевозки солдат и военной техники", — сообщает пресс-служба СвЖД.

В городах, где будет останавливаться Поезд Победы, пройдут митинги, концерты, а также исторические реконструкции, позволяющие прочувствовать атмосферу, царившую на вокзалах Советского Союза в мае 1945 года.

Публикуем полный график движения "Эшелона Победы":