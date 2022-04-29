Темы дня

Общество
29 апреля 2022, 15:17

Уральский бард Александр Новиков прокомментировал слова Владимира Соловьева о Екатеринбурге

Александр Новиков

Бард заявил, что журналисту, который представляет мнение государства, следует особенно тщательно следить за своими словами. Фото: скриншот из видео в telegram-канале Александра Новикова

Уральский поэт, певец и худрук Уральского государственного театра эстрады Александр Новиков обратился к телеведущему Владимиру Соловьеву, который резко высказался в адрес жителей Екатеринбурга. Бард заявил, что журналисту, который представляет мнение государства, следует особенно тщательно следить за своими словами.

В своем обращении к телеведущему уральский певец напомнил значение слова "центр" и подчеркнул, что большинство персон, которых Владимир Соловьев отнес к либералам, не живут в Екатеринбурге.

"Центр — это предположительное место скопления сил. Так вот, я должен сказать: масса персонажей, которых он поминает в своей передаче как "мерзотную либероту", в нашем городе не живут. Поэтому если говорить о центре всей этой "либеральной мерзоты", то наш город далек от этой характеристики", — отметил Александр Новиков.

Также бард считает, что в такие трудные времена соотечественники не должны переходить на склоку и оскорблять друг друга. Поэтому он предложил Владимиру Соловьеву позвонить Евгению Куйвашеву, которого он оскорбил днем ранее, и извиниться либо объясниться перед ним.

Публикуем видео с полным обращением Александра Новикова к Владимиру Соловьеву.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.04.2022, 17:25 / Общество
Правительство упростит получение вида на жительство в России иностранным IT-специалистам
29.04.2022, 16:35 / Общество
Из Екатеринбурга 14 мая запустят пригородные поезда в парк "Оленьи ручьи"
29.04.2022, 16:27 / Спорт
Генеральный секретарь FISU: "Мы сожалеем об обстоятельствах, которые привели к этому решению"
29.04.2022, 15:45 / Экономика
Центробанк РФ снизил ключевую ставку с 17% до 14%
29.04.2022, 15:17 / Общество
Уральский бард Александр Новиков прокомментировал слова Владимира Соловьева о Екатеринбурге