Уральский бард Александр Новиков прокомментировал слова Владимира Соловьева о Екатеринбурге

Бард заявил, что журналисту, который представляет мнение государства, следует особенно тщательно следить за своими словами. Фото: скриншот из видео в telegram-канале Александра Новикова

Уральский поэт, певец и худрук Уральского государственного театра эстрады Александр Новиков обратился к телеведущему Владимиру Соловьеву, который резко высказался в адрес жителей Екатеринбурга. Бард заявил, что журналисту, который представляет мнение государства, следует особенно тщательно следить за своими словами.

В своем обращении к телеведущему уральский певец напомнил значение слова "центр" и подчеркнул, что большинство персон, которых Владимир Соловьев отнес к либералам, не живут в Екатеринбурге.

"Центр — это предположительное место скопления сил. Так вот, я должен сказать: масса персонажей, которых он поминает в своей передаче как "мерзотную либероту", в нашем городе не живут. Поэтому если говорить о центре всей этой "либеральной мерзоты", то наш город далек от этой характеристики", — отметил Александр Новиков.

Также бард считает, что в такие трудные времена соотечественники не должны переходить на склоку и оскорблять друг друга. Поэтому он предложил Владимиру Соловьеву позвонить Евгению Куйвашеву, которого он оскорбил днем ранее, и извиниться либо объясниться перед ним.

Публикуем видео с полным обращением Александра Новикова к Владимиру Соловьеву.