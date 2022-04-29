Рекордный объем гумпомощи отправили из Свердловской области на Донбасс

40 тонн гуманитарной помощи отправили из региона поездам. Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

40 тонн гуманитарной помощи Донбассу отправили региональный штаб акции #МыВместе и РЖД.

По информации сопредседателя регионального штаба ОНФ в Свердловской области Ирины Левиной, сегодня поездом на Украину были направлены продукты, питьевая вода, детское питание, гигиенические принадлежности, бытовая техника, предметы ухода за детьми, одежда, обувь, стройматериалы.

Фото: Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Одним из инициаторов всероссийской акции "Поезд гуманитарной помощи" стала Свердловская железная дорога.

"Это личная активная жизненная позиция железнодорожников. Когда был кинут клич, мы в кратчайшие сроки нашли вагоны, решили вопросы с доставкой и погрузкой. По Свердловской магистрали мы отправляем шесть вагонов. Они пойдут из Сургута, Тюмени, Перми, Екатеринбурга. Все субъекты Российской федерации принимают участие в этой акции. В Московском регионе будет сформирован единый поезд, который уже одним назначением в кратчайшие сроки будет отправлен в Ростовскую область", — рассказал начальник Свердловской дирекции по управлению терминально-складским комплексом Вадим Степченко.

Фото: Департамент информполитики губернатора Свердловской области

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