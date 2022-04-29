Рекордный объем гумпомощи отправили из Свердловской области на Донбасс

40 тонн гуманитарной помощи Донбассу отправили региональный штаб акции #МыВместе и РЖД.
По информации сопредседателя регионального штаба ОНФ в Свердловской области Ирины Левиной, сегодня поездом на Украину были направлены продукты, питьевая вода, детское питание, гигиенические принадлежности, бытовая техника, предметы ухода за детьми, одежда, обувь, стройматериалы.
Одним из инициаторов всероссийской акции "Поезд гуманитарной помощи" стала Свердловская железная дорога.
"Это личная активная жизненная позиция железнодорожников. Когда был кинут клич, мы в кратчайшие сроки нашли вагоны, решили вопросы с доставкой и погрузкой. По Свердловской магистрали мы отправляем шесть вагонов. Они пойдут из Сургута, Тюмени, Перми, Екатеринбурга. Все субъекты Российской федерации принимают участие в этой акции. В Московском регионе будет сформирован единый поезд, который уже одним назначением в кратчайшие сроки будет отправлен в Ростовскую область", — рассказал начальник Свердловской дирекции по управлению терминально-складским комплексом Вадим Степченко.
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