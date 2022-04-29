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Общество
29 апреля 2022, 18:00

В Екатеринбурге заложили аллею к Уральскому дню туризма

  Юлия Пастух
Аллея туризма

В мероприятии принял участие глава города Алексей Орлов. Фото: Полина Зиновьева

Сегодня в Екатеринбурге вблизи бывшего здания железнодорожного вокзала заложили Аллею туризма в честь нового праздника — Уральского дня туризма. На аллее высадили яблоневый сад.

В мероприятии принял участие глава города Алексей Орлов, директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова, начальник СвЖД Иван Колесников, президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев,а также представители иностранных дипломатических миссий и консульских учреждений, науки, турбизнеса и органов власти из различных регионов России.

Фото: Полина Зиновьева

"Мы встречаем Уральский день туризма в преддверии туристического сезона. Россияне хотят лучше узнать свою страну, и Екатеринбург предоставляет нашим гостям самые широкие возможности для того, чтобы получить новые впечатления и посетить интересные места. Развитию внутреннего туризма мы уделяем самое пристальное внимание", — отметил Алексей Орлов.

Фото: Полина Зиновьева

По его словам, на сегодняшний день для Екатеринбурга характерно сочетание сразу нескольких видов туризма: делового, культурно-познавательного, промышленного, научного, гастрономического и рекреационного. Развивающаяся инфраструктура мегаполиса является толчком к формированию сектора услуг, которые необходимы для комфортного пребывания здесь как горожан, так и гостей уральской столицы.

Фото: Полина Зиновьева

Отметим, Уральский день туризма учредили Уральская ассоциация туризма совместно с администрацией Екатеринбурга и Российским союзом туриндустрии. Новый праздник будут отмечать ежегодно 29 апреля.

В последующие годы 27 и 29 апреля рядом с аллеей отметят традиционный Всемирный день туризма и Уральский день туризма. 

Фото: Полина Зиновьева

Областная газета Свердловской области

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