Председатель Федерации профсоюзов Свердловской области уверен, что государство заинтересовано в защите прав трудящихся. Фото: Павел Ворожцов

1 мая в Екатеринбурге, как и в других крупных уральских городах, перекроют все центральные улицы. Ограничения связаны с проведением массовых шествий, посвященных Дню международной солидарности трудящихся. Об особенностях нынешнего Первомая в интервью корреспонденту «ОГ» Станиславу МИЩЕНКО рассказал председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей ВЕТЛУЖСКИХ.

Новые лозунги

– Андрей Леонидович, вас можно поздравить: впервые с начала пандемии коронавируса профсоюзы выйдут на первомайскую демонстрацию. Какие у вас планы?

– В 46 муниципальных образованиях Свердловской области 1 Мая пройдут митинги, шествия, субботники, собрания и встречи с ветеранами труда. Самые массовые мероприятия будут в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Ревде, Асбесте, Серове, Ирбите, Качканаре и ряде других городов. В демонстрациях, наряду с профсоюзными организациями, примут участие представители партии «Единая Россия» и «Общероссийского народного фронта». В уральской столице сбор колонн стартует в 9 утра у Главпочтамта. Ожидается порядка 20–25 тысяч человек. В 9:30 мы двинемся до площади 1905 года и в 10 часов начнется митинг. Будет 5–6 выступающих, в том числе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. А в 17 часов на Центральном стадионе состоится праздничный концерт, который организует региональная Общественная палата. Всем, кто желает принять участие в шествиях, нужно связаться со своими трудовыми коллективами.

– А если такой возможности у человека нет, или коллектив небольшой, он может пойти с профсоюзами?

– Конечно, да, но необязательно участвовать в шествии, у нас есть и другие акции. Например, «Первомай в твоем доме». Люди могут выйти на балкон с праздничными плакатами, флажками и шариками или наклеить первомайскую символику на свои окна. Во многих городах, в частности в Первоуральске, будут организованы праздники дворов. Профсоюзные активисты также высадят деревья на аллеях и в скверах Труда. Они есть уже в почти 20 муниципалитетах Свердловской области, наша задача – заложить их во всех населенных пунктах региона. И мы это дело обязательно доведем до конца.

– Невозможно представить Первомай без лозунгов. К чему будете призывать?

– Общероссийские лозунги нынешнего года – «Zа Мир», «Zа Труд», «Zа Май». Мы не можем остаться в стороне от специальной военной операции на Украине. Трудящиеся будут использовать символ Z, чтобы поддержать наши Вооруженные силы. Мы к этому относимся, как к естественному выражению людьми своих политических взглядов. Хотя в основном 1 Мая звучат экономические требования на злобу дня. Мы их тоже будем выдвигать. Это индексация зарплат выше инфляции, сохранение рабочих мест и реальных доходов населения, потому что сейчас экономике непросто: сказываются и смена логистических цепочек, и проблемы с комплектующими, и трудности со сбытом готовой продукции. Поэтому очень важно, чтобы средняя зарплата в Свердловской области была не ниже общероссийской. Такая задача поставлена губернатором. Если в регионе на начало этого года она составляла 48,2 тысячи рублей, то в целом по стране – 56,5 тысячи.

Профсоюз – это сила

– Раз уж заговорили про спецоперацию, интересно, почему в вашем кабинете висят фотографии зенитных ракетных комплексов «Бук»?

– Свою трудовую деятельность я начинал на Машиностроительном заводе имени М.И. Калинина, где производят эти боевые системы. Я горжусь трудовым коллективом ЗиКа, поскольку его работники помогают российской армии победить в противостоянии с Украиной и Западом. Производимое на Среднем Урале вооружение относится к высокотехнологичному и высокоточному. То, что в Свердловской области в 90-е сохранился военно-промышленный комплекс, – большая заслуга сенатора РФ Эдуарда Росселя, директоров предприятий и трудовых коллективов. Несмотря на то, что в те годы работники оборонных заводов получали копейки, профсоюзным организациям удалось сохранить социальные гарантии для них и сделать так, чтобы они не увольнялись.

– А сегодня какие идеи отстаивают профсоюзы?

– Они заложены в самом празднике 1 Мая. Очень важно, что в нашей стране есть такой государственный праздник, поскольку он закрепляет приоритетные для граждан ценности. Во-первых, мы славим человека труда. И поправки в Конституцию 2020 года закрепили эту норму в статье 75.1, где сказано, что в России гарантируются защита достоинства граждан и уважение к человеку труда. Во-вторых, это День международной солидарности трудящихся и день борьбы за их права. Около 40 стран проводят те или иные мероприятия 1 Мая. И для всех трудящихся мира очень важно, что они могут показать свою силу в противовес бизнесу и международным корпорациям, которые нередко нарушают трудовые законы той страны, где они присутствуют, или сокращают расходы на охрану и оплату труда.

– На Среднем Урале есть профсоюзы в зарубежных компаниях?

– Они есть на заводе «Кока-Кола» в Екатеринбурге и в торговой сети «МЕТРО». Но между их администрацией и профсоюзами очень непростые отношения. Международные корпорации в России неприветливо относятся к созданию профсоюзных организаций. Они еще в XX веке «наелись» борьбой с ними. Поэтому иностранные компании на дальних подступах пытаются не допустить создания профсоюзов у себя, потому что это вполне естественно вызовет увеличение расходов собственника на зарплату и социальные гарантии. Они же не хотят сокращать свою прибыль. Одного человека сломать проще, чем профсоюз. И на Западе так оно и есть. У нас же, в России, больше развиты традиции социального партнерства: власть активно помогает профсоюзам в случае конфликта с работодателем не допускать нарушений трудовых прав. Кстати, еще одна цель наших первомайских демонстраций – это рассказать людям об их возможности объединяться в профсоюзы. Где профсоюз – там гарантии. Если на предприятии есть профсоюзная организация, она стопроцентно следит за соблюдением Трудового кодекса.

Крупнейшие на Урале

– Сколько человек состоит в профсоюзах Свердловской области?

– Почти 550 тысяч человек рядовых членов, 17 тысяч профсоюзных активистов и около четырех тысяч первичных профсоюзных организаций. Мы третьи по численности в стране после Москвы и Краснодарского края. Федерация профсоюзов Свердловской области – самая многочисленная общественная организация. У нас 33 областных комитета. Самые крупные – металлурги, учителя, железнодорожники, промышленники, медики, работники культуры. Самые малочисленные – это потребкооперация, природоресурсный комплекс, малый и средний бизнес.

– С Советским Союзом эти цифры не сравнить…

– Тогда была сервисная модель профсоюзов, когда государство поручало им заниматься распределением жилья, путевок и так далее. В те времена власть принадлежала рабочим, а все предприятия были государственными. Поэтому директора не шли против трудящихся – была система взаимного усиления. Сегодня же, как в любой капиталистической стране, бизнес хочет больше заработать, как и работники. И они между собой далеко не всегда решают эти вопросы мирно. Но если ты член профсоюза, ты будешь получать правовую поддержку в спорах с работодателем. Ты перечислил один процент своей зарплаты в профсоюз, считай, ты купил страховку на защиту своих трудовых прав. За тебя будут судиться, каждый день будут проверять, выдали тебе спецодежду или нет, и т.д. Хочешь такую услугу – пользуешься.

Ну, и люди стали более рациональными. Сейчас у многих из работодателей прагматичный подход. Директора считают так: «Я лучше помогу профсоюзной организации, и она за свои же деньги будет организовывать мне корпоративные мероприятия, чтобы коллектив не разбежался. Еще и за охраной труда будут следить, чтобы меня не посадили». Ну, да, зарплату будут просить, премии. Но если работодатель нормальный, он и так в этом заинтересован, особенно сейчас, когда с кадрами сложно: вакансий больше, чем безработных.

Досье Андрей Ветлужских родился в Свердловске 5 августа 1961 года. После окончания школы поступил на механический факультет УПИ. Закончил вуз с красным дипломом и в 1983 году устроился мастером цеха на Машзавод им. М.И. Калинина. Спустя два года был избран заместителем секретаря, затем секретарем комсомольской организации МЗИК, объединявшей около 4000 человек. В 1992 году стал секретарем обкома комсомола Свердловской области. В 40 лет занял должность заместителя председателя Федерации профсоюзов Свердловской области, а через пять лет возглавил ее. В 2016–2021 годах был депутатом Государственной Думы РФ VII созыва. Имеет государственные и ведомственные награды.

График перекрытий в Екатеринбурге 1 мая с 06:00 до 15:30: улица Пушкина (от проспекта Ленина до улицы Малышева); проспект Ленина (от улицы Карла Либкнехта до улицы Хохрякова); улица Бориса Ельцина (от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта); улица 8 Марта (от улицы Бориса Ельцина до улицы Малышева); улица Толмачева (от переулка Почтового до проспекта Ленина). Помимо перекрытий, будет запрещена парковка на площади 1905 года (с 00:00 до 15:30).