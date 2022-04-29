ОМОН добивает третий десяток

Патрулирование в зале ожидания екатеринбургского железнодорожного вокзала. Фото: Полина Зиновьева

ОМОН на транспорте Росгвардии – самое молодое и немногочисленное из всех существующих спецподразделений. Отряд был создан в качестве силовой поддержки милиции. Только за последние полгода его бойцы участвовали в сотнях операций, в ходе которых было изъято больше 500 единиц боеприпасов, больше чем на полмиллиона рублей материальных ценностей, а также задержано около 200 подозреваемых в совершении различных преступлений.

Базар-вокзал

В начале 90-х Свердловск-Пассажирский больше походил на грязный, шумный и опасный восточный базар, вокруг которого крутились жулики всех мастей. Зачистить залы ожидания и перроны от несанкционированной торговли и организованной преступности удалось только после создания мобильного ОМОН. Отряд стал ударной силой всех милицейских служб, работающих на транспортной инфраструктуре Среднего Урала.

Нос у Лоло особенный – взрывчатку чует за десятки метров. Неспешно прогуливаясь по перронам екатеринбургского железнодорожного вокзала, лабрадор в жилете с надписью «ОМОН» обследует сотни чемоданов и рюкзаков, немного задерживается у киоска с ароматными беляшами и, наконец, в зале ожидания садится возле неприметной спортивной сумки, оставленной кем-то под скамейкой. Это тревожный знак для саперов: надо срочно эвакуировать людей. Но только не сегодня. В сумке – не взрывчатка, а специальная закладка-имитатор. Тренировка закончена, и Лоло получает в награду любимую игрушку.

Старший группы, инженер-сапер Сергей Яковлев на екатеринбургском вокзале знает, что называется, все «входы и выходы». В инженерно-техническую группу пришел 28 лет назад, сразу после службы в армии. ОМОН на транспорте еще только создавался, и так сложилось, что создавался он с чистого листа – подавляющему большинству бойцов отряда было тогда чуть больше двадцати лет. С этим азартом молодости отряд и обрушился на преступников, которые «кормились» в то время на вокзале и в аэропорту.

«Наперсточники», картежники, карманники в большом количестве, торговцы наркотиками – кого здесь только не было! Было непросто, но интересно! ОМОН на транспорте авторитет свой завоевал сразу, потому что «договориться» с нами было нельзя, мы никого не боялись и работали жестко. Жулики просто разбегались, как только узнавали о нашем прибытии», – вспоминает Сергей Яковлев:

– Тогда Советский Союз разваливался, остановились производства. А вот организованная преступность на тотальном дефиците товаров только расцвела. Как раз пошла волна краж из товарных составов. Это был такой криминальный тренд. Не раз приходилось сидеть в засадах. Воры чуть ли не в открытую вскрывали контейнеры с грузами и забирали все, что попадет под руку, в основном, это, конечно, радиотехника, которая шла из-за границы. Сейчас кражи с «товарняков» бывают достаточно редко. Из вагонов тянут, в основном, металл.

Золото, доллары

На вокзалах и в аэропортах всегда много людей с деньгами. А среднеуральский транспортный узел, говорят правоохранители, привлекателен для злоумышленников вдвойне: он расположен на перекрестке крупных транспортных магистралей. Одна из них – из Средней Азии в центральную Россию, другая связывает Запад и Восток страны. В начале 90-х годов уже на привокзальной площади пассажиров встречали многочисленные ларьки и лоточки с дешевым товаром, на каждом шагу – скупщики со своим надоедливым: «Золото, доллары!» Такой вот базар-вокзал. Пассажиров обманывали, травили несвежими продуктами и грабили. Спасения от навязчивой несанкционированной торговли не было и на перронах, говорит первый командир Свердловского ОМОН на транспорте Игорь Сикорский. Тогда, вспоминает он, своего товара не было – страна жила на привозном. Завозили его, в основном, железнодорожным транспортом торговцы-челноки, которые также становились жертвами вокзальных преступников. Справиться с этим криминалом милиция была не в силах:

– Сейчас сложно представить, но к прибытию уланбаторского и пекинского поездов на перрон выходил весь город. Поезда стояли 30 минут. В это время шла бойкая несанкционированная торговля: в окна вагонов суют деньги, оттуда на перрон выбрасывают кожаные куртки и другой азиатский ширпотреб – своего, российского, катастрофически не хватало! Несанкционированная торговля, грабежи торговцев-челноков, карманные кражи, драки, хулиганство различного рода – все там было! Батальон патрульно-постовой службы выходил к поезду в полном составе и то не справлялся с этой толпой, что уж говорить о немногочисленном линейном отделе милиции на вокзале!

До того, как приступить к формированию своего отряда, Игорь Сикорский был младшим инспектором уголовного розыска линейного пункта на станции Шарташ – проблемы «железки» знает не понаслышке. Сыщикам, борцам с незаконным оборотом наркотиков, экстремизмом и прочими видами преступлений срочно нужна была силовая поддержка. И в 1993 году она появилась в виде отряда милиции особого назначения на транспорте. Как и в обычном ОМОНе, в нем были свои водители, снайперы, взрывотехники, кинологи, но изначально они были «заточены» на работу на транспортной инфраструктуре. Водить локомотивы и управлять самолетами транспортные омоновцы, конечно, не могут, но, к примеру, отцепить при необходимости вагон или пройти кратчайшим путем через хитросплетения грузовых терминалов аэропорта Кольцово – это пожалуйста.

Железное правило

Уже через год после своего основания ОМОН переломил ситуацию – на вокзалах и в аэропорту пассажирам стало гораздо безопаснее. Перроны и залы ожидания очистили от представителей организованной преступности – в разы снизилось количество краж; тяжкие преступления, такие как убийство и грабеж, стали единичными, но работы у специалистов отряда хватает. Заместитель командира Свердловского ОМОН на транспорте Николай Петура внимательно следит за расписанием футбольных матчей. И это, говорит, не от большой любви к футболу:

– За футбольными фанатами это водится: едут посмотреть игру в Екатеринбург, а по дороге напиваются и начинают себя вести, мягко говоря, вызывающе: доставляют неудобства пассажирам, громят вагоны. Остановить такое групповое хулиганство может только жесткое противодействие с нашей стороны. Встречаем, провожаем… С вахтовиками, которые едут «с Северов» такое уже реже, чем раньше, но все же встречается, – говорит офицер.

Буйства фанатов привязаны к графику игр, а шумные загулы вахтовиков – к расписанию поездов. А вот действия телефонных террористов такой системы не имеют. Первые массовые сообщения о минированиях стали поступать в 2014 году, сразу после событий в Крыму и на юго-востоке Украины. Без тревожных звонков или писем не обходится ни одно дежурство, – сетует Николай Петура:

– Мы по опыту знаем, что такие сообщения зачастую являются «пустышками», но также прекрасно понимаем, что ложные вызовы делаются для того, чтобы притупить нашу бдительность и однажды нанести внезапный, вполне реальный удар, поэтому выезжаем на такие операции со взрывотехниками каждый раз, как в первый раз. Это железное правило.

СПРАВОЧНО 1993 год – создание Отряда милиции особого назначения Среднеуральского УВД на транспорте (ОМОН) МВД России. 2016 год – по решению Президента РФ в числе других подразделений Свердловский ОМОН на транспорте вошел в состав Росгвардии. 2021 год – ОМОН на транспорте Управления Росгвардии по Свердловской области получил название «Топаз».

Лабрадор Лоло служит в ОМОН на транспорте уже пять лет. Полная собачья выслуга составляет десять лет. Фото: Полина Зиновьева

Проверка вагона пригородного электропоезда на наличие взрывных устройств Фото: Полина Зиновьева