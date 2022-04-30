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30 апреля 2022, 12:04

Евгений Куйвашев поздравил Валерия Руденко с 75-летием

Валерий Руденко

Евгений Куйвашев отметил, что сейчас колоссальный опыт, организаторский талант и знания Валерия Руденко востребованы как никогда. Фото: сайт администрации Нижнего Тагила

Почетный гражданин Нижнего Тагила, директор Нижнетагильского института испытания металлов (НТИИМ) Валерий Руденко 30 апреля отмечает свое 75-летие. С днем рождения его поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Сердечно поздравляю Вас с 75-летием! С первых дней своей трудовой биографии Вы верно служите Отечеству — укреплению промышленной и оборонной мощи страны, развитию научного потенциала. Земляки ценят Ваши усилия по благоустройству Нижнего Тагила и поддержанию имиджа Урала как опорного края державы. На любом посту Вами неизменно движет забота о государственных интересах, желание приносить пользу людям", — говорится в поздравлении главы региона.

Евгений Куйвашев отметил, что сейчас колоссальный опыт, организаторский талант и знания Валерия Руденко востребованы как никогда. Губернатор отметил, что НТИИМ находится на передовой технического прогресса и делает все для преумножения мощи России и обеспечения защиты национальных интересов.

Глава региона пожелал имениннику успехов, надежных соратников и крепкого здоровья.

Валерий Руденко возглавляет НТИИМ с 1997 года. В 2003 году ему было присвоено звание почетного гражданина Нижнего Тагила. В 2005 году он стал председателем Горнозаводского территориального отделения Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей.

Областная газета Свердловской области

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