Свердловский губернатор принял участие в субботнике в госпитале ветеранов войн

Глава региона отметил, что весенние субботники на Среднем Урале проводятся ежегодно. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловском областном госпитале ветеранов войн 30 апреля, в преддверии майских праздников, традиционно прошел субботник. В нем приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, его заместители и председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина.

Глава региона отметил, что весенние субботники на Среднем Урале проводятся ежегодно. Он пошутил, что всех деревьев, которые он высадил, хватило бы на отдельный парк.

"Солнышко, погода! Наконец-то весна! Отличное настроение, с другим на субботник нельзя выходить. Мы субботники каждый год проводим, высаживаем деревья. Сколько деревьев в жизни я высадил — не считал, но на парк точно хватит. Это ведь не просто какая-то обязанность и ответственность, это еще и возможность пообщаться с друзьями, с коллегами в неформальной обстановке. И, безусловно, когда человек сам наводит порядок, ему и мусорить не хочется", — поделился впечатлениями Евгений Куйвашев.

На встречу с членами свердловского правительства и парламента, а также на уборку территории госпиталя пришел почетный гражданин Свердловской области Семен Спектор, который долгие годы возглавлял учреждение.