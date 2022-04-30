Свердловский подросток удостоен медали Следственного комитета за спасение детей из пожара

Всего Сергей Тетеревков спас семерых детей из пожара. Фото: сайт СКР по Свердловской области

Сотрудники Следственного комитета РФ по Свердловской области вручили 17-летнему Сергею Тетеревкову медаль СК "Доблесть и отвага". Молодой человек спас нескольких детей из горящего дома в селе Чатлык.

Пожар произошел 1 августа 2021 года. Сергей, увидев, что дом соседей объят огнем, сказал отцу, чтобы тот вызвал МЧС, а сам побежал к горящему зданию. Войти через дверь было невозможно, так как дверной проем был охвачен пламенем, поэтому молодой человек проник в дом через окно, разбудил трех детей и по одному эвакуировал их.

Когда Сергей отвел детей на безопасное расстояние, он заметил, что огонь может перекинуться на соседнее здание. Отважный молодой человек бросился к этому дому, чтобы предупредить жильцов, но дверь была заперта. Ему удалось открыть засов — внутри он обнаружил еще четырех детей, которых также вывел на улицу.

"Подросток в столь юном возрасте совершил, безусловно, взрослый героический поступок. И на это не могли не обратить внимания сотрудники Следственного комитета России, для которых защита прав детей является одним из приоритетных направлений работы. В связи с отважными, мужественными и решительными действиями юноши, сопряженными с риском для жизни, руководством Следственного управления СК России по Свердловской области в центральный аппарат СКР было направлено ходатайство о награждении Сергея Тетеревкова ведомственной наградой Следственного комитета", — говорится в сообщении на сайте СКР по Свердловской области.

Также юноша был поощрен памятными сувенирами и благодарственным письмом руководителя регионального СУ СК России. Позже Сергей вместе с руководителем следственного отдела по городу Красноуфимску навестил спасенных детей и подарил им одежду, купленную Следственным комитетом.