В центре Екатеринбурга проходит весенний торговый фестиваль

На площадке фестиваля в Екатеринбурге свою продукцию представляют около 60 участников. Фото: департамент информполитики Свердловской области

На перекрестке Банковского и Театрального переулков открылась площадка весеннего торгового фестиваля, призванного поддержать и продвигать региональных производителей. Первая ярмарка в рамках фестиваля будет проходить 30 апреля и 1 мая.

На площадке фестиваля в Екатеринбурге свою продукцию представляют около 60 участников. Ассортимент богатый и самобытный: здесь можно найти как рассаду и одежду ручного пошива, так и, например, поющие металлические чаши, которые, по словам продавца, стоят в 3-4 раза дешевле индийских аналогов.

Жительница Среднеуральска Татьяна привезла в Екатеринбург укорененные декоративные ивы, сплетенные из 48 стволов. Эти деревья можно высаживать даже на садовом участке.

"Эта ива будет 50 лет расти в саду, надо только крону подрезать. Спасибо за возможность представить свою продукцию на такой выставке, здесь я уже и клиентов нашла, и даже договорилась о совместном проекте", — рассказала продавщица.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Председатель комитета по товарному рынку Екатеринбурга Иван Бескретнов отметил, что весенний торговый фестиваль является альтернативой классической ярмарке, которая традиционно проводится на площади 1905 года.

"Здесь мы постарались собрать фестиваль — кроме сельскохозяйственной продукции, представлены товары непродовольственной группы, есть рукодельные проекты", — передает его слова департамент информполитики Свердловской области.

В дальнейшем подобные ярмарки для местных производителей будут проходить в столице Урала регулярно.