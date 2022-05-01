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Общество
1 мая 2022, 08:59

Екатеринбург накрыли дым и запах гари

Туман и запах гари

Причиной дыма и запаха гари могли стать пожары, действующие на территории Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

Этим праздничным утром Екатеринбург окутал туман. Горожане из разных районов жалуются на запах гари.

В "Областную газету" от читателей поступило несколько таких сообщений. В частности жительница ЖБИ Евгения рассказала изданию, что проснулась из-за неприятного запаха и першения в горле. По данным екатеринбуржцев, запах и дымка фиксируются на Сортировке, Химмаше, ВИЗе, Ботанике и в центре уральской столицы. Причиной могли стать пожары, действующие на территории Свердловской области.

Напомним, с 30 апреля в регионе начал действовать особый противопожарный режим (пожароопасный сезон стартовал 15 апреля). В этот период запрещено выжигание сухой травы, использование открытого огня и разведение костров.

Областная газета Свердловской области

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