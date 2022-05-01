Президент РФ поручил выплатить ветеранам ВОВ из Донбасса по 10 000 рублей

Владимир Путин подписал три указа, связанных с Донбассом. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 000 рублей участникам Великой Отечественной войны. Речь идет о гражданах, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках и на освобожденных территориях Украины.

Как говорится в документе, денежные средства решено выплатить "в связи с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов". Единовременную выплату должны перечислить уже в мае.

Глава государства подписал еще два указа:

"О дополнительных социальных гарантиях лицам, направленным (командированным) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, и членам их семей";

"О поддержке волонтерской деятельности на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики".

Первым документом президент поручил в случае гибели лиц, командированных для выполнения задач на территориях ДНР и ЛНР, членам их семей единовременно выплатить 5 млн рублей. Лицам, получившим увечье при выполнении задач на этих территориях, полагается единовременная выплата в размере 3 млн рублей.

Вторым указом также устанавливаются выплаты по 5 млн рублей семьям волонтеров, погибших в зоне проведения специальной военной операции. Ознакомиться с документами более подробно можно на сайте Кремля.

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