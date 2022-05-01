В Екатеринбурге стартовала первомайская демонстрация

В эти минуты в центре Екатеринбурга началось шествие, организованное профсоюзами Свердловской области. Колонна пройдет от здания Главпочтамта до памятника Ленину на площади 1905 года.
Участники демонстрации заблаговременно пришли к месту сбора. Момент решила запечатлеть фотокорреспондент "Областной газеты".
Несмотря на дым и запах гари, который чувствуется в городе с утра, все пришедшие погружены в праздничную атмосферу.
На шествие люди пришли не только с транспарантами, но и с музыкальными инструментами. Так, на баяне сыграли "Катюшу".
Есть на шествии и студенты. Они пришли с гитарами и тоже поют песни.
Сотни, тысячи уральцев выстроились на демонстрацию.
На мероприятии присутствуют губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, бывший и нынешний мэры Екатеринбурга и Александр Высокинский, и Алексей Орлов соответственно.
Люди продвигаются к площади и скандируют "Ура!".
Напомним, из-за первомайской демонстрации до 15:30 будет ограничено движение транспорта по следующим улицам:
- Пушкина (от Ленина до Малышева);
- Ленина (от Карла Либкнехта до Хохрякова);
- Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта);
- 8 Марта (от Бориса Ельцина до Малышева);
- Толмачева (от пер. Почтового до Ленина).
Кроме того, запрещена парковка: на площади 1905 года (до 15:30); ул. Пушкина (от Малышева до Ленина); ул. 8 Марта (от Малышева до Ленина) и пр. Ленина (от Карла Либкнехта до Хохрякова, до 15:30).
С полной программой праздничных мероприятий на 1 Мая в Екатеринбурге можно ознакомиться ТУТ.