В Екатеринбурге стартовала первомайская демонстрация

В шествии участвуют сотни, тысячи человек. Фото: Полина Зиновьева

В эти минуты в центре Екатеринбурга началось шествие, организованное профсоюзами Свердловской области. Колонна пройдет от здания Главпочтамта до памятника Ленину на площади 1905 года.

Участники демонстрации заблаговременно пришли к месту сбора. Момент решила запечатлеть фотокорреспондент "Областной газеты".

Фото: Полина Зиновьева

Несмотря на дым и запах гари, который чувствуется в городе с утра, все пришедшие погружены в праздничную атмосферу.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

На шествие люди пришли не только с транспарантами, но и с музыкальными инструментами. Так, на баяне сыграли "Катюшу".

Фото: Полина Зиновьева

Есть на шествии и студенты. Они пришли с гитарами и тоже поют песни.

Фото: Полина Зиновьева

Сотни, тысячи уральцев выстроились на демонстрацию.

Фото: Полина Зиновьева

На мероприятии присутствуют губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, бывший и нынешний мэры Екатеринбурга и Александр Высокинский, и Алексей Орлов соответственно.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Люди продвигаются к площади и скандируют "Ура!".

Фото: Полина Зиновьева

Напомним, из-за первомайской демонстрации до 15:30 будет ограничено движение транспорта по следующим улицам:

Пушкина (от Ленина до Малышева);

Ленина (от Карла Либкнехта до Хохрякова);

Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта);

8 Марта (от Бориса Ельцина до Малышева);

Толмачева (от пер. Почтового до Ленина).

Фото: Полина Зиновьева

Кроме того, запрещена парковка: на площади 1905 года (до 15:30); ул. Пушкина (от Малышева до Ленина); ул. 8 Марта (от Малышева до Ленина) и пр. Ленина (от Карла Либкнехта до Хохрякова, до 15:30).

С полной программой праздничных мероприятий на 1 Мая в Екатеринбурге можно ознакомиться ТУТ.