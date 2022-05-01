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1 мая 2022, 11:08

В Каменск-Уральский на первомайское шествие приехал Алексей Шмыков

Шествие в Каменске-Уральском

Каменская молодежь начинает шествие. Фото: Редакция портала KU66.ru

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков принимает участие в первомайской демонстрации в Каменске-Уральском. Шествие стартовало в 10.00, Шмыков идет в колонне вместе с главой города Алексеем Герасимовым и сотрудниками администрации.

Каменцы двигаются по проспекту Победы от улицы Кунавина до площади Ленинского комсомола. По данным пресс-службы мэрии, участие в демонстрации принимают более 5 тысяч человек, это работники промышленных предприятий, медики, учителя, студенты колледжей и техникумов, депутаты городской думы, ветераны труда, волонтеры, коммунальщики. Самая большая колонна у педагогов — 2,5 тысячи человек.

Фото: Сергей Беус

— Всем мирного неба, счастья, добра! С удовольствием иду по проспекту Победы, люблю Каменск и остаюсь в душе каменцем, — прокомментировал Алексей Шмыков.

— Город встречает День Весны и Труда в рабочем ритме, жизнь кипит, облик Каменска меняется. Спасибо всем за добросовестный труд и позитивные перемены, — сказал Алексей Герасимов.

Колонны празднично украшены воздушными шарами, флагами, эмблемами и логотипами учреждений.

Фото: Сергей Беус

— Погода прохладная, но вышли все равно не зря. Этот день объединяет нас, и это ощущение сегодня очень важно. Всем здоровья, мира, счастья, благополучия! — сказала жительница Каменска-Уральского Марина Дмитриева.

– В нашей молодежной колонне сегодня больше тысячи студентов и волонтеров — это круто! Мир, Труд, Май всем! — скандировали студентки городского политехнического колледжа Ирина Авдеева и Татьяна Марченко.

Шествие в Каменске-Уральском
Колонна властей: впереди Алексей Герасимов, второй справа – Алексей Шмыков. Фото: Редакция портала KU66.ru
Праздничное шествие в Каменске-Уральском
В праздничных колоннах много воздушных шаров с надписью "Россия". Фото: Редакция портала "Говорит Каменск"
Областная газета Свердловской области

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