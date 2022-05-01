В России стартовали выплаты на детей от 8 до 17 лет

Право на выплаты имеют семьи со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума. Фото: Павел Ворожцов

С 1 мая Пенсионный фонд России начал принимать заявления на новую выплату. Речь идет о пособии на детей от 8 до 17 лет для малообеспеченных семей.

В Свердловской области по поручению главы региона Евгения Куйвашева для приема документов в майские праздники в отделениях ПФР и некоторых офисах МФЦ будут работать дежурные. На выплату претендуют более 107 тысяч юных свердловчан.

Право на выплаты имеют семьи со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума. Размер выплаты устанавливается федеральным законодательством. Необходимые средства будут выделяться на условиях софинансирования: 70% — из федерального бюджета, 30% — из областного.

Оператором новой выплаты стал Пенсионный фонд России. По словам заместителя управляющего реготделением Ольги Шубиной, при определении права на получение выплаты будет оцениваться не только доход, но также имущественная обеспеченность и трудовой потенциал семьи.

Несмотря на то, что заявления будут приниматься фондом только с 1 мая, выплаты начислят за период с 1 апреля. Деньги поступят заявителю в течение 5 дней после принятия решения о выплате.

Заявление на выплату можно подать онлайн через Госуслуги, в офисе МФЦ или лично в клиентской службе отделения ПФР.

Напомним, в конце марта текущего года Владимир Путин подписал новый указ о ежемесячных выплатах семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Деньги на каждого ребенка будут выплачиваться начиная с 1 мая 2022 года.