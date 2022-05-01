В ЦПКиО Екатеринбурга отмечают День "копейки". Смотрим на раритетные автомобили

Также горожанам разрешается посидеть внутри некоторых экспонатов. Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбурге проходит автовыставка "Невероятные приключения итальянки в России" в честь дня рождения "копейки" (ВАЗ-2101). Раритетные машины можно увидеть в фан-зоне Парка имени Маяковского до 14:00.

На экспозиции работает фотокорреспондент "Областной газеты". Показываем и рассказываем, что происходит в ЦПКиО.

Фото: Полина Зиновьева

Несмотря на то, что сегодня праздник "копейки", на выставке представлены не только "Жигули", но и "Волги", "Москвичи".

Фото: Полина Зиновьева

Также можно увидеть пару иномарок.

Фото: Полина Зиновьева

Для посетителей подготовили небольшую развлекательную программу. Так, гости смогли увидеть фигурное вождение ретроавтомобилей, а также принять участие в конкурсах.

Фото: Полина Зиновьева

Также горожанам разрешается посидеть внутри или потрогать некоторые экспонаты.

Фото: Полина Зиновьева

По предварительным данным организаторов, посмотреть на машины захотели минимум 140 участников. И это только те, кто приехал и припарковался на въезде в парк.

Фото: Полина Зиновьева

Как рассказали организаторы, все представленные машины — раритеты (по данным специалистов, раритетом можно назвать машины старше 30 лет).

Фото: Полина Зиновьева

Напомним, именно ВАЗ-2101 ("Жигули"), получивший в народе название "копейка", стал одним из наиболее распространенных легковых автомобилей в СССР. Он по праву получил звание символа советского автопрома, сыграв важную роль в автомобилизации Советского Союза.

Фото: Полина Зиновьева

Добавим, сегодня в парке запланировано еще одно мероприятие — субботник. В 12:00 горожане начнут убирать парк под музыку. Все инструменты выдадут, а потом еще чаем напоят.