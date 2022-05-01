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Общество
1 мая 2022, 12:25

В Первоуральске приняли особые меры безопасности из-за демонстрации

Праздничное шествие в Первоуральске

Символ праздника. Фото: Телекомпания "Первоуральск. ПТВ. Евразия"

Жители Первоуральска идут праздничным маршем по центру города в честь Дня Весны и Труда. В этом году городские власти приняли особые меры безопасности для горожан.

По периметру площади Победы установлены контрольно-пропускные пункты и организован досмотровый режим. Как сообщила замглавы администрации по управлению социальной сферой Любовь Васильева, горожан проверяют на наличие подозрительных предметов. С большими сумками и рюкзаками людей стараются не пропускать.

Фото: Телекомпания Первоуральск. ПТВ. Евразия

КПП начали работать с 08.00, до 13.00 они будут действовать. По пути шествия колонн стоят турникеты. Народу на демонстрации много: это работники промышленных предприятий, бюджетники, лидеры общественных организаций и политических партий. В общей сложности, свыше 60 организаций — более 7 тысяч человек. На площади первоуральцев приветствует глава города Игорь Кабец.

Праздничное шествие в Первоуральске
Идет формирование колонн. Фото: Телекомпания Первоуральск. ПТВ. Евразия
Праздничное шествие в Первоуральске
Центральная площадь оцеплена для безопасности. Фото: ТК Первоуральск. ПТВ. Евразия
Областная газета Свердловской области

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