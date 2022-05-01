В Первоуральске приняли особые меры безопасности из-за демонстрации

Символ праздника. Фото: Телекомпания "Первоуральск. ПТВ. Евразия"

Жители Первоуральска идут праздничным маршем по центру города в честь Дня Весны и Труда. В этом году городские власти приняли особые меры безопасности для горожан.

По периметру площади Победы установлены контрольно-пропускные пункты и организован досмотровый режим. Как сообщила замглавы администрации по управлению социальной сферой Любовь Васильева, горожан проверяют на наличие подозрительных предметов. С большими сумками и рюкзаками людей стараются не пропускать.

Фото: Телекомпания Первоуральск. ПТВ. Евразия

КПП начали работать с 08.00, до 13.00 они будут действовать. По пути шествия колонн стоят турникеты. Народу на демонстрации много: это работники промышленных предприятий, бюджетники, лидеры общественных организаций и политических партий. В общей сложности, свыше 60 организаций — более 7 тысяч человек. На площади первоуральцев приветствует глава города Игорь Кабец.

Идет формирование колонн. Фото: Телекомпания Первоуральск. ПТВ. Евразия