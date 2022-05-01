В Екатеринбурге впервые после двухлетнего перерыва прошла первомайская демонстрация

Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбурге профсоюзы вывели на первомайское шествие порядка 25 тысяч человек. С 08:30 утра люди собирались у Главпочтамта. Общались, смеялись и пели песни.

Мероприятие стартовало в 09:30. Люди шли с шариками, российскими флагами и растяжками "За мир, труд, май", а некоторые и с музыкальными инструментами до памятника Ленина, установленного на площади 1905 года.

Фото: Полина Зиновьева

"Сегодня десятки стран мира 136 раз отмечают Первомай. Мы встречаем его с чувством важности того дела, которое мы сегодня делаем, выводим профсоюзные колонны на главную площадь города с лозунгами "Защита", "Занятость", "Законность". Это важно, что сегодня десятки тысяч людей в нашем регионе выходят, показывают сплоченность, солидарность и свою силу", — отметил председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

Фото: Полина Зиновьева

После шествия состоялся митинг. На нем к уральцам обратился глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.

"В этом празднике слиты воедино величие России, трудовая доблесть миллионов людей, всех поколений россиян, кто верой и правдой служит Отечеству. Сегодня во время праздничной демонстрации рядом плечом к плечу шли рабочие, инженеры, учителя, медики, работники культуры. Шли региональные лидеры, общественники и политики, шли пенсионеры и совсем молодые люди, студенты и учащиеся. Свердловская область — регион настоящих патриотов", — подчеркнул губернатор.

Фото: Полина Зиновьева

Также глава региона отметил, что Урал во все времена был надежной опорой страны, становым хребтом российской экономики. Благодаря добросовестному труду, таланту, творческой энергии и упорству уральцев в минувшем году область успешно преодолела трудности, вызванные пандемией коронавируса.

"Мы в полном объеме выполнили социальные обязательства, достигли успехов в реализации нацпроектов. Сегодня нам брошен новый вызов. Беспрецедентным санкционным давлением нашу страну пытаются ослабить экономически и технологически. Но уральцы, как и все россияне, никогда не сдавались и перед более тяжкими испытаниями. <...> С праздником, уральцы! С Днем Весны и Труда!", — добавил Евгений Куйвашев.

Фото: Полина Зиновьева

Помимо главы региона на мероприятии присутствовали председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, бывший и нынешний мэры Екатеринбурга Александр Высокинский и Алексей Орлов.

Фото: Полина Зиновьева

На демонстрацию многие шли семьями, с детьми.

Фото: Полина Зиновьева

Жительница Екатеринбурга Антонина Томилович взяла с собой внучек.

"Они сами со мной пошли. Соскочили вперед меня, в семь утра. Знаете, а сегодня чувствуется размах. Прошлые годы все было как-то кучками, тут, там. А сегодня присутствует энергетика, столько людей, как в советское время. Настоящий праздник. Даже петь, кричать хочется, честное слово", — сказала женщина.

Фото: Полина Зиновьева

С полной программой праздничных мероприятий на 1 Мая в Екатеринбурге можно ознакомиться ТУТ.