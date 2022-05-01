Темы дня

Общество
1 мая 2022, 14:50

Первомай под баян: северные уральские города отмечают День Весны и Труда

  Пресс-служба администрации Краснотурьинска
Праздничное шествие в Краснотурьинске

Краснотурьинск: формирование колонн. Фото: "Тимофей Кутузов, газета "Заря Урала"

Краснотурьинск, Карпинск, Серов и другие округа на севере Свердловской области празднуют Первомай. У каждой территории — своя изюминка.

В Краснотурьинске жители массово вышли на демонстрацию. Так, колонна управления образования взяла на праздник баян и распевала песни. А студенты городского политехникума оделись в костюмы представителей разных профессий — инженеров, поваров, сварщиков и пр. Горожан приветствовал мэр Краснотурьинска Александр Устинов:

– В этот весенний день хочу поблагодарить каждого из вас за труд, за усердие и неоценимый вклад в развитие нашего города. Спасибо всем, кто сегодня стремится сделать город лучше, принимает искреннее участие в судьбе Краснотурьинска.

Для жителей выступали творческие коллективы, работали аттракционы.

В Серове в первомайском шествии приняли участие более 7 тысяч человек: заводчане, врачи, учителя, ветераны, сотрудники администрации, депутаты. В центре города установили сцену для поздравлений и выступлений артистов. Дети гоняли на картингах, пенсионеры, взявшись за руки, танцевали, молодежь отпускала в небо воздушные шары.

В Карпинске ограничились концертом на городской площади, с участием местных артистов. Для детей работали аттракционы, батуты.

Праздничное шествие в Краснотурьинске
Фото: "Тимофей Кутузов, газета "Заря Урала"
Праздничное шествие в Краснотурьинске
Мир, труд, май… Фото: "Тимофей Кутузов, газета "Заря Урала"
Праздничное шествие в Краснотурьинске
Песни под баян! Фото: "Тимофей Кутузов, газета "Заря Урала"
Праздничное шествие в Краснотурьинске
Краснотурьинск гуляет семьями. Фото: "Тимофей Кутузов, газета "Заря Урала"
Праздничное шествие в Краснотурьинске
Воздушные шары – в небо. Фото: "Тимофей Кутузов, газета "Заря Урала"
Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.05.2022, 18:41 / Общество
В Екатеринбурге проходит патриотический рок-концерт "Zа Россию"
01.05.2022, 18:00 / Общество
Президент РФ подписал закон о расширении прав доноров костного мозга
01.05.2022, 17:21 / Общество
В больнице скончался свердловчанин, пострадавший в пожаре
01.05.2022, 16:59 / Экономика
Кабмин РФ одобрил снижение ставки по льготной ипотеке до 9%
01.05.2022, 16:47 / Общество
Сегодня в Екатеринбурге закроют движение на перекрестке Московская — Куйбышева