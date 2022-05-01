Первомай под баян: северные уральские города отмечают День Весны и Труда

Краснотурьинск: формирование колонн. Фото: "Тимофей Кутузов, газета "Заря Урала"

Краснотурьинск, Карпинск, Серов и другие округа на севере Свердловской области празднуют Первомай. У каждой территории — своя изюминка.

В Краснотурьинске жители массово вышли на демонстрацию. Так, колонна управления образования взяла на праздник баян и распевала песни. А студенты городского политехникума оделись в костюмы представителей разных профессий — инженеров, поваров, сварщиков и пр. Горожан приветствовал мэр Краснотурьинска Александр Устинов:

– В этот весенний день хочу поблагодарить каждого из вас за труд, за усердие и неоценимый вклад в развитие нашего города. Спасибо всем, кто сегодня стремится сделать город лучше, принимает искреннее участие в судьбе Краснотурьинска.

Для жителей выступали творческие коллективы, работали аттракционы.

В Серове в первомайском шествии приняли участие более 7 тысяч человек: заводчане, врачи, учителя, ветераны, сотрудники администрации, депутаты. В центре города установили сцену для поздравлений и выступлений артистов. Дети гоняли на картингах, пенсионеры, взявшись за руки, танцевали, молодежь отпускала в небо воздушные шары.

В Карпинске ограничились концертом на городской площади, с участием местных артистов. Для детей работали аттракционы, батуты.

Фото: "Тимофей Кутузов, газета "Заря Урала"

Мир, труд, май… Фото: "Тимофей Кутузов, газета "Заря Урала"

Песни под баян! Фото: "Тимофей Кутузов, газета "Заря Урала"

Краснотурьинск гуляет семьями. Фото: "Тимофей Кутузов, газета "Заря Урала"