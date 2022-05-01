На Свердловскую область надвигается штормовой ветер

В ближайшую ночь ожидаются заморозки 0...-5 ºС. Днём воздух прогреется до +7...+12 ºС. Фото: Галина Соловьева

По данным синоптиков 2 мая в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 17 м/с. В МЧС напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности.

По данным спасателей, в ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Садоводам и огородникам рекомендуется отложить работы на своих участках.

Если сильный ветер застал вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванные ветром, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Водителей просят быть внимательнее на дорогах: учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать ПДД. Не стоит парковать автомобиль вблизи деревьев и рекламных щитов. Лучший способ защиты автомобиля от последствий непогоды — крытая парковка.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи можно сообщать по номерам 101 или 112.

Уральский гидрометцентр информирует, что в ближайшую ночь ожидаются заморозки 0...-5 ºС. Днем воздух прогреется до +7...+12 ºС. Ожидаются небольшие осадки (снег, мокрый снег, днем с дождем).

Напомним, с 30 апреля в регионе начал действовать особый противопожарный режим (пожароопасный сезон стартовал 15 апреля). В этот период запрещено выжигание сухой травы, использование открытого огня и разведение костров.