В Ревде на первомайское шествие вышли собаки и волынщик

На время первомайского шествия движение общественного транспорта по центру города было перекрыто. Фото: Александра Токтарева

67 праздничных колон — свыше 6 тысяч жителей — вышли на демонстрацию в Ревде. Они прошли по улице М. Горького до центральной площади вдоль памятника Ленину.

Отметить День Весны и Труда вышли сотрудники администрации и управления образования, ветераны, врачи, педагоги, работники градообразующих промышленных предприятий, лидеры политических партий, представители малого и среднего бизнеса, работники культуры. С трибун у памятника Ленину их приветствовали депутаты городской думы и почетные граждане Ревды.

Фото: Портал "Ревда-Инфо"

Впервые в этом году в первомайском шествии принял участие камерный интерактивный театр "Кит". Он специализируется на детских музыкальных представлениях. Родители вместе с детьми несли воздушный змей в виде кита, шары, бубенчики, маски, а также сказочных персонажей — Козу-дерезу на палке, Тетку Свинку и Тетю Кошку, и пр. Сопровождал колонну единственный в Ревде музыкант, играющий на волынке, — Михаил Анненков.

Фото: Владимир Коцюба-Белых

По словам художественного руководителя театра, композитора Анастасии Беспаловой, Михаил самостоятельно освоил волынку (а также виолончель и гитару!). Музыкальный инструмент он тоже сделал сам! Сейчас мужчина хочет создать в Ревде оркестр волынщиков.

Вновь впечатлила команда служебного собаководства СУМЗа (Среднеуральский медеплавильный завод — градообразующее предприятие Ревды, – Прим. авт.): кинологи вместе со своими питомцами (немецкими овчарками, кокер-спаниелями и пр.) прошлись по площади. На кинологах — униформа, у собак на ошейниках — награды. Команда служебного собаководства обеспечивает безопасность завода (собаки способны отыскать взрывчатку, наркотики, обезвредить противника).

Фото: Александра Токтарёва

На время первомайского шествия движение общественного транспорта по центру города было перекрыто. В местных магазинах ограничили продажу алкоголя в квадрате улиц, примыкающих к центральной площади.