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Общество
1 мая 2022, 16:17

Гулять так гулять: первомайский фоторепортаж с уральских территорий

Праздничное шествие в Ирбите

1 фото: пресс-служба администрации ГО Ирбит

Демонстрация и концертные программы в честь Первомая прошли практически во всех муниципалитетах региона. О том, как это было — в нашем фоторепортаже.

Ирбит

Жители Ирбита подошли к празднику творчески. На первомайском шествии мелькали не только воздушные шары, флажки и транспаранты. Многие горожане даже оделись в соответствии с профессиональным статусом. Так, ирбитские врачи пришли в защитных костюмах, напомнив о заслугах медиков в разгар пандемии, а студентки городского центра медобразования оделись сестрами милосердия. Работники предприятий развернули реликвии — знамена за успехи в профессиональных соревнованиях. Участие в демонстрации приняли: почетные граждане, представители политических партий, ветераны труда, общественные организации, трудящиеся предприятий и учреждений города, студенты. После шествия артисты местного Дворца культуры им. В. Костевича дали праздничный концерт.

Праздничное шествие в Ирбите
Фото: Пресс-служба администрации ГО Ирбит
Праздничное шествие в Ирбите
Фото: Пресс-служба администрации ГО Ирбит

Ивдель

Первомайскими фотографиями поделился глава самого северного города Свердловской области Владимир Михель. Демонстрация собрала несколько тысяч ивдельчан.

Праздничное шествие в Ивделе
Фото: Из личного архива В. Михеля
Праздничное шествие в Ивделе
Фото: Из личного архива В. Михеля

Невьянск

Народные гуляния в Невьянске: барабанная дробь и спецтехника артели старателей, которая добывает золото.

Праздничное шествие в Невьянске
Фото: Из личного архива О. Белоусовой
Праздничное шествие в Невьянске
Фото: Из личного архива О. Белоусовой

Камышлов

В городском сквере прошел концерт "У песни русская душа!". Дом детского творчества провел мастер-классы для детей и состязания в настольные игры.

Праздничная программа в Камышлове
Фото: Из личного архива А. Половникова
Праздничная программа в Камышлове
Фото: Из личного архива А. Половникова
Праздничная программа в Камышлове
Фото: Из личного архива А. Половникова
Праздничная программа в посёлке Пышма
Фото: Редакция портала "Твой район"

Пышма

В рабочем поселке прошел праздничный митинг. Жителей поздравляли руководители местной администрации, лидеры профсоюзного движения, председатели общественных и ветеранских организаций. После митинга — концерт районного Центра культуры и досуга.

Праздничная программа в посёлке Пышма
Фото: Редакция портала "Твой район"

Новоуральск 

Первомайское шествие открыли музыканты муниципального духового оркестра. На демонстрацию новоуральцы вышли массово. После нее состоялся концерт в городском парке, а также церемония чествования горожан, занесенных на Доску почета Новоуральского ГО. Духовой оркестр, кстати, в парке тоже сыграл по многочисленным просьбам жителей.

Праздничное шествие в Новоуральске
Фото: Новоуральская вещательная компания
Праздничное шествие в Новоуральске
Фото: Новоуральская вещательная компания
Областная газета Свердловской области

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