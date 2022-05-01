Гулять так гулять: первомайский фоторепортаж с уральских территорий

Демонстрация и концертные программы в честь Первомая прошли практически во всех муниципалитетах региона. О том, как это было — в нашем фоторепортаже.
Ирбит
Жители Ирбита подошли к празднику творчески. На первомайском шествии мелькали не только воздушные шары, флажки и транспаранты. Многие горожане даже оделись в соответствии с профессиональным статусом. Так, ирбитские врачи пришли в защитных костюмах, напомнив о заслугах медиков в разгар пандемии, а студентки городского центра медобразования оделись сестрами милосердия. Работники предприятий развернули реликвии — знамена за успехи в профессиональных соревнованиях. Участие в демонстрации приняли: почетные граждане, представители политических партий, ветераны труда, общественные организации, трудящиеся предприятий и учреждений города, студенты. После шествия артисты местного Дворца культуры им. В. Костевича дали праздничный концерт.
Ивдель
Первомайскими фотографиями поделился глава самого северного города Свердловской области Владимир Михель. Демонстрация собрала несколько тысяч ивдельчан.
Невьянск
Народные гуляния в Невьянске: барабанная дробь и спецтехника артели старателей, которая добывает золото.
Камышлов
В городском сквере прошел концерт "У песни русская душа!". Дом детского творчества провел мастер-классы для детей и состязания в настольные игры.
Пышма
В рабочем поселке прошел праздничный митинг. Жителей поздравляли руководители местной администрации, лидеры профсоюзного движения, председатели общественных и ветеранских организаций. После митинга — концерт районного Центра культуры и досуга.
Новоуральск
Первомайское шествие открыли музыканты муниципального духового оркестра. На демонстрацию новоуральцы вышли массово. После нее состоялся концерт в городском парке, а также церемония чествования горожан, занесенных на Доску почета Новоуральского ГО. Духовой оркестр, кстати, в парке тоже сыграл по многочисленным просьбам жителей.