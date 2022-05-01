В Екатеринбурге проходит патриотический рок-концерт "Zа Россию"

Вы еще можете попасть на концерт. Он продлится до 20:15. Фото: Павел Ворожцов

Столица Урала принимает участие в музыкально-патриотическом марафоне "Za Россию". В его рамках на "Екатеринбург Арене" проходит бесплатный концерт с участием популярных отечественных рок-групп.

Хедлайнерами программы стали рок-группы "Ва-Банкъ" под руководством Александра Ф. Скляра и "7Б". Также сегодня на сцене местная кавер-группа "Радио", поэты Мария Ватутина и Алексей Шмелев.

Фото: Павел Ворожцов

Одним из гостей концерта стал известный уральский гонщик Сергей Карякин. Он поделился с "ОГ" своими впечатлениями от мероприятия.

"Все веселятся, все танцуют, и это очень сильно радует. Это праздник объединения людей. Я очень рад таким мероприятиям", — отметил он. И добавил, что сейчас есть много людей, стран и организаций, которые "хотят внести раскол в наше общество".

Фото: Павел Ворожцов

Мероприятие завершится в 20:15. Ярким аккордом программы станет общероссийская эстафета "Свет наших сердец" во имя дружбы и милосердия.

Фото: Павел Ворожцов

Добавим, музыкально-патриотический марафон "Za Россию" стартовал 12 апреля в Твери, он проходит в шести федеральных округах страны — Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском, Сибирском.

Как ранее писала "Областная газета", в Нижнем Тагиле мероприятие стартует в 17:00 3 мая. На площади между зданиями мэрии города и Нижнетагильского драматического театра выступят Сергей Бобунец, рок-группа "7Б" и местные музыканты "Формат звука". Вход, как и в Екатеринбурге, свободный.

Фото: Павел Ворожцов

Подробная программа проекта на сайте: http://марафон-за-россию.рф