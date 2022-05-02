Свердловские волонтеры-огнеборцы приступили к практическим занятиям

Волонтеры освоили методы борьбы с лесными пожарами: создавали минерализованные полосы, работали лопатами и тушили огонь ранцевыми огнетушителями. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области начались практические занятия для добровольных пожарных дружин, которые проходили курсы обучения под руководством специалистов авиалесоохраны. Волонтеры освоили методы борьбы с лесными пожарами: создавали минерализованные полосы, работали лопатами и тушили огонь ранцевыми огнетушителями.

Координатор по экспертно-проектной работе ОНФ, лидер волонтерского отряда "Лесная дружина" Игорь Русинов пояснил, что перед практикой волонтеры прошли теоретические курсы.

"Обучение прошли около 140 человек. Среди рассмотренных вопросов — типы лесных пожаров, особенности их возникновения, тушения, оказание первой помощи при нахождении в лесу", — отметил он.

В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что привлекать добровольцев к тушению природных пожаров поручил губернатор региона Евгений Куйвашев.

Подготовка волонтеров организована руководителями Минприроды Свердловской области, Уральской базы авиалесоохраны и регионального отделения общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" в Свердловской области. Глава регионального Минприроды Алексей Кузнецов говорил, что добровольцы будут привлекаться к работе по профилактике лесных пожаров, разведке и окарауливании участков.

С 30 апреля в регионе начал действовать особый противопожарный режим (пожароопасный сезон стартовал 15 апреля). В этот период запрещено выжигание сухой травы, использование открытого огня и разведение костров.