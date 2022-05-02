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2 мая 2022, 17:52

Антон Шипулин прокомментировал высказывания Владимира Соловьева о Екатеринбурге

Антон Шипулин

Он рассказал о том, какой вклад Свердловская область вносит в оборонную сферу страны. Фото: Алексей Кунилов

Экс-биатлонист, депутат Госдумы РФ Антон Шипулин прокомментировал слова телеведущего Владимира Соловьева о жителях Екатеринбурга. Он рассказал о том, какой вклад Свердловская область вносит в оборонную сферу страны.

Депутат Госдумы заявил, что до последнего не хотел высказываться о словах телеведущего, надеясь, что тот все-таки извинится перед губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и всеми екатеринбуржцами, но этого не случилось.

"Владимир Рудольфович, вы сетуете, что "не слышите" от Екатеринбурга "ни слова поддержки президента и военной спецоперации", требуете от нас обозначить свою позицию. Так вот если оставить за скобками то, что отчитываться перед вами — последнее, чем мы на Урале планируем заниматься, позволю себе немного вас проконсультировать", — пишет Антон Шипулин на своей странице "ВКонтакте".

Он напомнил, что на Среднем Урале производится огромное количество боевой техники, средства разведки и управления для ПВО и сухопутных войск, танковые пушки, полевая артиллерия, танки Т-72, самоходные гаубицы, ядерные боеприпасы, минометы и многое другое.

"И вот тут между нами, уральцами, и вами есть принципиальная разница. Мы делаем, а вы говорите. И не просто говорите, а вы опускаетесь до оскорблений, разжигаете конфликт, провоцируете негатив. И все это вы делаете в тот момент, когда наша страна остро нуждается в объединении. Владимир Рудольфович, что с вами не так?" — обратился депутат к телеведущему.

Напоследок Антон Шипулин попросил Владимира Соловьева не мешать уральцам делать свою работу. 

Областная газета Свердловской области

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