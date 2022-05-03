В Роскачестве объяснили, где запрещено жарить шашлыки в майские праздники

В городе жарить мясо можно только на специально отведенных площадках для приготовления на углях, располагающихся в крупных парках. Фото: Владимир Мартьянов

С начала 2022 года в России вступили в силу обновленные правила противопожарного режима. Роскачество объяснило, где разрешено, а где запрещено разжигать мангалы и жарить шашлыки в майские праздники.

В городе жарить мясо можно только на специально отведенных площадках для приготовления на углях, располагающихся в крупных парках. Такие места, как правило, обеспечены противопожарным оборудованием, вроде специального мангала, ящика для песка и урн для мусора.

На собственном дачном участке жарить шашлыки на мангале можно только при наличии специально оборудованного места для костра и установки гриля. Подобные места представляют собой яму глубиной от 30 до 100 см. При этом в радиусе 2 метров от такой ямы не должно быть никаких горючих материалов и сухой травы. Для гриля или мангала подойдет ровная площадка (в идеале — забетонированная), а сама она должна находиться как минимум в 5 метрах от дома.

Возле водоемов жарить шашлыки без специального оборудования запрещено. При этом должны быть соблюдены определенные условия: территория в радиусе 10 метров от мангала должна быть расчищена от сухой травы и валежника; в 50 метрах не должно быть построек, стогов сена и прочих объектов; мангал должен быть на расстоянии не менее 30 метров от лиственных и не менее 100 метров от хвойных деревьев.

Места, где запрещено жарить шашлыки:

В парках вне специально оборудованных для использования мангалов площадок;

Во дворах возле жилых домов без специально оборудованного места и гаражах;

На балконах, крышах жилых домов. На террасах, верандах в частных домах и на дачных участках;

На землях общего пользования населенных пунктов без наличия специально оборудованной площадки.

За нарушение правил противопожарной безопасности грозит штраф от 2 до 3 тыс. рублей, либо предупреждение. За нарушение этих правил в лесу — штраф от 1,5 до 3 тыс. рублей.

Напомним, что с 30 апреля в Свердловской области начал действовать особый противопожарный режим (пожароопасный сезон стартовал 15 апреля). В этот период запрещено выжигание сухой травы, использование открытого огня и разведение костров.