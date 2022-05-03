Свердловские власти отремонтируют дороги на двух популярных турмаршрутах

Речь идет, в частности, о маршрутах "По следам Героя Речкалова" и "По долине реки Серги". Фото: Галина Соловьева

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" на Среднем Урале отремонтируют несколько дорог популярных турмаршрутов. Речь идет, в частности, о маршрутах "По следам Героя Речкалова" и "По долине реки Серги".

Власти будут продолжать капремонт 8-километрового участка между Ирбитом и Туринском на дороге Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда. Также реконструкции подлежит участок длиной 5 км между Камышловом и Ирбитом возле деревень Анохина и Першина, который входит в турмаршрут "По следам Героя Речкалова". Он посвящен памяти прославленного летчика-аса Григория Речкалова. Маршрут включает в себя посещение культурного центра, расположенного в здании бывшей начальной школы 1900 года, и родительского дома Григория Речкалова, квест-игру "Звездный путь", а также обед солдатской кашей из полевой кухни.

Ремонтируемая дорога также является частью культурно-познавательного маршрута "Ирбитский район — история, традиции, промыслы", в который входит посещение культурно-досугового центра народных промыслов и ремесел Ирбитского уезда при Ницинском сельском Доме культуры.

Также будет продолжен ремонт дороги Нижние Серги — Михайловск, где будет уложено 5 км нового покрытия, сообщает департамент информполитики Свердловской области. Эта дорога позволит выходить на походные маршруты: на сплав по Серге и на такие направления, как "Причуды сергинских пещер", "По долине реки Серги" и "Карстовый мост", ежегодно выходят тысячи туристов.

Всего в текущем году в рамках нацпроекта "БКД" в Свердловской области планируют отремонтировать 130 км дорог.