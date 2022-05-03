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Общество
3 мая 2022, 17:51

Кабмин РФ выделит 97 млн рублей на закупку мобильных офисов для оказания юридической помощи

Михаил Мишустин

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Фото: пресс-служба Правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на закупку специальных автомобилей (мобильных офисов) для оказания бесплатной юридической помощи в отдаленных населенных пунктах. Почти на 100 млн рублей будет приобретено 19 автомобилей.

После покупки машины, которые представляют собой мобильные автономные кабинеты, будут отправлены в регионы России. Внутри автомобилей будет оборудовано пространство для персонала и приема граждан, в том числе с ограниченными возможностями. Помимо этого в машинах будут установлены бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха.

Такие мобильные офисы могут использоваться в чрезвычайных ситуациях, когда юридическая помощь требуется срочно, на месте происшествия. В прошлом году государство закупило 30 аналогичных автомобилей.

Как пояснили в кабмине, на сегодняшний день единый подход к оказанию бесплатной правовой помощи в России отсутствует.

"Для того чтобы понять, к кому за ней обратиться, людям приходится изучать множество информационных ресурсов. При этом нередко граждане становятся жертвами мошенников, которые предлагают якобы бесплатную юридическую помощь. Чтобы изменить эту ситуацию, в России реализуются меры по развитию системы бесплатной юридической помощи", — сообщает пресс-служба правительства.

Областная газета Свердловской области

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