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Общество
4 мая 2022, 10:14

Росреестр приступил к учету земельных участков под трамвайной линией Екатеринбург — Верхняя Пышма

  Юлия Пастух
Трамвай

Учет и регистрация участков пройдет в сокращенные сроки. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Работа по формированию земельных участков на территории двух городов ведется совместно с Мингосимущества. Учитывая социальную значимость межмуниципальной трамвайной линии, учет и регистрация участков пройдет в сокращенные сроки.

Концессионное соглашение по созданию первого межмуниципального маршрута было подписано почти год назад в присутствии губернатора Евгения Куйвашева.

Протяженность трамвайной линии составляет более 17,6 километра в однопутном исчислении. Она проложена от трамвайного кольца на улице Фрезеровщиков, вдоль Невьянского тракта с пересечением ЕКАД до Верхней Пышмы. На маршруте предусмотрено 14 остановок, расчетное время движения по данной ветке от Фрезеровщиков до Верхней Пышмы — 20-25 минут. Специально для нового маршрута в Свердловскую область поступят 11 новых односекционных низкопольных трамваев.

По данным МУГИСО, для строительства трамвайной линии от Екатеринбурга до Верхней Пышмы в 2018 году активно выделяли земли. Только "Управление капитального строительства" столицы Урала предоставило 20 земельных участков общей площадью более 193 тысяч квадратных метров.

"Это очень важный для развития Верхней Пышмы и Екатеринбургской агломерации проект. Важный для тысяч жителей, которые достаточно скоро получат возможность удобнее добираться до города-спутника столицы Урала. В целом это уникальный для региона опыт сотрудничества с бизнесом в области транспортного обеспечения", — отмечал ранее глава региона Евгений Куйвашев.

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Областная газета Свердловской области

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