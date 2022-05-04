В России насвай хотят внести в список наркотических веществ

По словам депутата Госдумы, в последнее время насвай состоит из различных химических реагентов. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев призвал включить насвай в список наркотических веществ. Также главе МВД было направлено письмо с просьбой взять на контроль мероприятия по пресечению распространения "некурительного табачного изделия".

Султан Хамзаев отметил, что в целом ряде субъектов, особенно на Северном Кавказе, за последние годы большое распространение приобрела никотиносодержащая продукция, которая практически свободно реализуется около общеобразовательных учреждений, колледжей, техникумов, высших учебных заведений. Особую популярность приобрел насвай.

Насвай долгие годы позиционировался как вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии. Основными составляющими насвая являлись табак и щелочь. Однако в последнее время насвай является ничем иным, как новой формой наркотических средств, состоит из различных химических реагентов, в том числе — клея, гашиша (каннабиса) и других веществ. Реализация этого опасного наркотика приводит к тяжелым случаем отравления, летальным исходам, различным формам зависимости — подсаживанием молодых людей на наркотики, пишет депутат в своем telegram-канале.