Многодетный врач-онколог, которому помог Евгений Куйвашев, готовится въехать в новую квартиру

Новому жилью еще требуется ремонт, но семье Шипицыных помогут и с ним. Фото: кадр из видео департамента информполитики Свердловской области

Екатеринбургский врач-онколог Виктор Шипицын, который в одиночку воспитывает шестерых детей, готовится к переезду в новую квартиру — в решении жилищного вопроса ему помог губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Новое жилье находится всего в семи минутах ходьбы от нынешней квартиры.

Напомним, глава региона обратил внимание на историю многодетного врача в конце 2021 года. Когда супруга Виктора, Юлия, скончалась, мужчина остался с шестью детьми, старшему из которых было 14 лет, а младшему — около месяца. Губернатор пообещал найти семье новое, более вместительное жилье.

К поиску нового дома подключилась компания PRINZIP, которая предложила Виктору Шипицину два варианта — дом за городом или большая квартира в Екатеринбурге. Мужчина предпочел квартиру, так как трое детей ходят в школу, еще двое — в детский сад. Развозить всех в одиночку, живя за городом, было бы для врача затруднительно.

Новая квартира располагается всего в семи минутах ходьбы от нынешней, к тому же она расположена ближе к школе, куда ходят старшие дети. Новому жилью еще требуется ремонт, но семье Шипицыных помогут и с ним. По словам Виктора, в квартире планируется обустроить две детских комнаты — одна для девочек, другая для мальчиков, еще одну спальню, гостиную и кухню.

"Я сам хирург-онколог, работа моя подразумевает, что я кому-то помогаю. Но я всегда был на стороне помогающего, я от этого испытываю радость: кому-то могу вовремя помочь, кого-то прооперировать, кого-то пролечить и увидеть результаты. Но тут я оказался с обратной стороны и понял, как это здорово, когда и тебе тоже помогают, о тебе думают, ты не один на земле. Ведь главные проблемы были психологические: я остался без жены, вот это чувство одиночества, чувство, что все закончилось, я никому не нужен, и как дальше жить. И тут вдруг ощущаешь, что есть еще люди, которые о тебе думают и могут такие поступки совершать", — передает слова Виктора Шипицына департамент информполитики Свердловской области.

Добавим, что покойная жена Виктора была награждена региональным знаком "Материнская доблесть", за которую полагается выплата в 41 тыс. рублей. Она эту выплату получить не успела, а передавать эти деньги отцу по закону было нельзя. В связи с этим Евгений Куйвашев поручил свердловскому Минсоцполитики совместно с депутатами проработать вопрос изменения соответствующего закона, чтобы устранить подобную несправедливость.