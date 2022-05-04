Директор департамента социологии УрФУ прокомментировала рост рейтинга поддержки Президента РФ

За прошедшие два месяца рейтинг поддержки Владимира Путина остается на уровне 80%. Фото: пресс-служба Кремля

Директор департамента политологии и социологии УрФУ Анна Гурарий рассказала, что после начала военной спецоперации на Украине рейтинг поддержки населением Президента РФ Владимира Путина заметно увеличился. За прошедшие два месяца рейтинг остается на уровне 80%.

Рост показателей рейтингов фиксируют ВЦИОМ, ФОМ, Russian Field и другие социологические исследовательские агентства. Аналогичная тенденция наблюдается с рейтингами доверия правительству и поддержки политических партий.

"Хотелось бы сказать, что на фоне зафиксировавшихся на достаточно высокой отметке рейтингов доверия мы видим рост еще и других показателей. Обращает на себя внимание рост патриотических настроений. Я специально проверила: по последним опросам, которые были проведены в конце апреля ВЦИОМ, безусловными патриотами считают себя 54% наших сограждан. Это максимальное значение с 2000 года, и при этом абсолютное большинство россиян, 92%, декларируют, что они считают себя патриотами. Важно отметить, с одной стороны, рост патриотических настроений.

С другой стороны, меняется характер патриотического настроения. Если в начале 2010-х годов наши сограждане говорили, что быть патриотом — это, прежде всего, проявлять любовь к своей стране, то со второй половины 2010-х годов несколько меняется эта составляющая патриотизма, и достаточное количество наших сограждан говорят, что важно также что-то менять в своей стране, менять на ее благо. И по последним данным, уже в текущей ситуации треть опрошенных сообщает, что быть патриотом — значит стремиться к изменению положения дел в стране для обеспечения ей лучшего будущего. Так считают 34 процента наших сограждан", — рассказала Анна Гурарий.

Она напомнила, что похожий скачок поддержки главы государства и правительства наблюдался в 2014 году на фоне присоединения Крыма. Тенденцию можно объяснить так называемым эффектом единения вокруг флага, который не раз возникал на протяжении истории. Он существует не только в истории России, но и в истории других государств.

Такой эффект наблюдался во времена серьезных внешнеполитических событий.

"Обычно электорат реагирует стремительным динамичным скачком и показывает доверие по отношению к первому лицу государства, по отношению к правительству, политическим партиям и так далее", — добавила Анна Гурарий.