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Общество
4 мая 2022, 18:25

Свердловская детская железная дорога перешла на летний график

  Юлия Пастух
Свердловская детская железная дорога

В будни поезда будут курсировать с 11:00 до 18:28 часов. Фото: Алексей Кунилов

С начала мая Свердловская детская железная дорога перешла на летний режим работы. Поезда со станции Екатеринбург-Детский в ЦПКиО им. Маяковского теперь отправляются ежедневно с 11 утра. Последний поезд стартует в 18:28. 

В выходные и праздничные дни дорога будет работать с 11:00 до 20:27 часов.

Напомним, протяженность детской железной дороги составляет 3,1 км. Малая магистраль объединяет три станции и два остановочных пункта. Парк подвижного состава малой магистрали насчитывает пять действующих локомотивов, в том числе раритетный узкоколейный паровоз и девять пассажирских вагонов.

Стоит отметить, на базе ДЖД создан уникальный Музей узкоколейных железных дорог. На открытой выставочной площадке музея представлено более 50 образцов узкоколейной техники: паровозы, тепловозы, путевые машины, пассажирские и грузовые вагоны различного назначения. Семь экспонатов имеют официальный статус памятников науки и техники РФ.

Областная газета Свердловской области

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