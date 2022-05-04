Темы дня

Общество
4 мая 2022, 19:01

Заявления на выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет подали почти 50 тысяч свердловчан

Семья

Если заявление было подано до 1 октября 2022 года, выплаты начисляются за период с 1 апреля. Фото: Павел Ворожцов

За четыре дня в Свердловской области было подано 48,5 тысяч заявлений на новые выплаты семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. По словам замглавы регионального минсоцполитики Алексея Сабитова, в 2022 году на Среднем Урале такие выплаты получат около 110 тысяч человек.

Напомним, что новые выплаты составляют 50% от прожиточного минимума, который в Свердловской области составляет 12 274 рубля. В случае, если величина среднедушевого дохода в семье с учетом выплаты на детей не будет доходить до государственной нормы, выплата будет увеличена до 75% или 100% от прожиточного минимума.

Если заявление было подано до 1 октября 2022 года, выплаты начисляются за период с 1 апреля.

Добавим, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее распорядился помочь гражданам с оформлением пособий через МВЦ, сайт Госуслуг или отделения ПФР. Подать заявление на выплаты можно будет даже в майские праздники.

"Сейчас крайне важно помочь уральцам адаптироваться к новым условиям. Люди должны чувствовать уверенность в завтрашнем дне", — передает слова главы региона департамент информполитики Свердловской области.

Прием заявлений на выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет стартовал в России 1 мая.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.05.2022, 20:49 / Общество
Свердловская прокуратура добилась блокировки сайтов с пропагандой насилия над животными
04.05.2022, 20:01 / Политика
Александр Высокинский и Эдуард Россель попали под санкции Великобритании
04.05.2022, 19:01 / Общество
Заявления на выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет подали почти 50 тысяч свердловчан
04.05.2022, 18:25 / Общество
Свердловская детская железная дорога перешла на летний график
04.05.2022, 18:18 / Экономика
Правительство РФ запускает льготную ипотеку под 5% для IT-специалистов