Заявления на выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет подали почти 50 тысяч свердловчан

Если заявление было подано до 1 октября 2022 года, выплаты начисляются за период с 1 апреля. Фото: Павел Ворожцов

За четыре дня в Свердловской области было подано 48,5 тысяч заявлений на новые выплаты семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. По словам замглавы регионального минсоцполитики Алексея Сабитова, в 2022 году на Среднем Урале такие выплаты получат около 110 тысяч человек.

Напомним, что новые выплаты составляют 50% от прожиточного минимума, который в Свердловской области составляет 12 274 рубля. В случае, если величина среднедушевого дохода в семье с учетом выплаты на детей не будет доходить до государственной нормы, выплата будет увеличена до 75% или 100% от прожиточного минимума.

Если заявление было подано до 1 октября 2022 года, выплаты начисляются за период с 1 апреля.

Добавим, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее распорядился помочь гражданам с оформлением пособий через МВЦ, сайт Госуслуг или отделения ПФР. Подать заявление на выплаты можно будет даже в майские праздники.

"Сейчас крайне важно помочь уральцам адаптироваться к новым условиям. Люди должны чувствовать уверенность в завтрашнем дне", — передает слова главы региона департамент информполитики Свердловской области.

Прием заявлений на выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет стартовал в России 1 мая.