Свердловская прокуратура добилась блокировки сайтов с пропагандой насилия над животными

Информация, пропагандирующая жестокость к животным, запрещена на территории РФ. Фото: Галина Соловьева

В ходе интернет-мониторинга прокуратура обнаружила сайты с опубликованными видео, в которых содержится информация о жестоком обращении с животными. Иск о блокировке ресурсов был удовлетворен.

Согласно ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", в России запрещена публикация сведений, за распространение которых предусмотрена административная или уголовная ответственность. Прокурор Пригородного района обратился в Ленинский районный суд Нижнего Тагила с иском о признании информации, размещенной на указанных сайтах, запрещенной к распространению на территории РФ.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, суд исковые заявления прокуратуры удовлетворил в полном объеме, признав опубликованные видео запрещенными. На данный момент решения суда уже исполнены — все сайты заблокированы.