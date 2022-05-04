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Общество
4 мая 2022, 20:49

Свердловская прокуратура добилась блокировки сайтов с пропагандой насилия над животными

Собака

Информация, пропагандирующая жестокость к животным, запрещена на территории РФ. Фото: Галина Соловьева

В ходе интернет-мониторинга прокуратура обнаружила сайты с опубликованными видео, в которых содержится информация о жестоком обращении с животными. Иск о блокировке ресурсов был удовлетворен.

Согласно ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", в России запрещена публикация сведений, за распространение которых предусмотрена административная или уголовная ответственность. Прокурор Пригородного района обратился в Ленинский районный суд Нижнего Тагила с иском о признании информации, размещенной на указанных сайтах, запрещенной к распространению на территории РФ. 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, суд исковые заявления прокуратуры удовлетворил в полном объеме, признав опубликованные видео запрещенными. На данный момент решения суда уже исполнены — все сайты заблокированы.

Областная газета Свердловской области

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