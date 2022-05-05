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Общество
5 мая 2022, 09:17

36 ветеранов ВОВ примут участие в параде Победы в Екатеринбурге

ветеран ВОВ

В экипажах по 4 человека ветераны проедут на 9 машинах по Ленина. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге в этом году участие в параде Победы примут 36 воинов Великой Отечественной войны. Они проедут на 9 машинах по проспекту Ленина.

Встречать и сопровождать их на параде будут более 50 волонтеров, сообщили в пресс-службе мэрии. Там также отметили, что в честь Дня Победы адресные поздравления, цветы и подарки будут вручены 241 ветерану и инвалиду ВОВ, 154 узникам концлагерей и более чем 4 700 труженикам тыла.

Краткая программа на 9 Мая:

  • 10:00 — парад Победы;
  • 11:00 — патриотическая акция "Бессмертный полк" (участники пройдут по пр. Ленина и закончат движение у Дворца молодежи, где запланирована концертная программа);
  • с 11:00 до 20:00 — акция "Вспомним всех поименно";
  • с 12:00 до 14:00 на площади 1905 года будет вестись трансляция парада Победы с Красной площади из Москвы;
  • с 14:00 до 20:00  на площади 1905 года будет работать кинотеатр под открытым небом, где зрители смогут посмотреть любимые советские военные фильмы;
  • с 13:00 до 16:00 в Историческом сквере пройдет концерт "Мы внуки твои, Победа!";
  • с 19:00 до 22:00 состоится концерт, на котором выступят Полина Гагарина и группа "Любэ";
  • с 14:00 до 18:00 на Октябрьской площади творческие коллективы Екатеринбурга выступят на концерте "Свердловск ковал Победу", далее программу продолжат артисты Свердловского академического театра музкомедии;
  • в 22:00 с трех площадок запустят салют. Праздничным фейерверком можно будет полюбоваться в районе акватории Городского пруда, в летнем парке "Уралмаш" и Преображенском парке в Академическом.

Добавим, сегодня вечером в центре уральской столицы пройдет очередная репетиция парада Победы. Она стартует в 20:00 и завершится утром 6 мая. С полным графиком репетиций парада можно ознакомиться тут.

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Областная газета Свердловской области

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