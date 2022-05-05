Юные свердловчане могут претендовать на премию "Экология — дело каждого"

Заявки на участие принимаются до 1 октября. Фото: сайт премии

Росприроднадзор приглашает детей и подростков (от 6 до 17 лет) принять участие во второй Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого".

В конкурсе также могут участвовать семьи, учреждения допобразования, общеобразовательные организации, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, спецучреждения для несовершеннолетних и общественные организации. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

В рамках премии учреждено 9 номинаций. В том числе индивидуальные – "Экомир", "Экоблогер", "Экомультфильм", "Экопроект", "ESG-поколение", "Экорисунок", "Экофокус" и командные – "Экосемья", "Экошкола".

Заявки на участие принимаются до 1 октября через официальный сайт www.экологияделокаждого.рф . Подведение итогов состоится в ноябре. В каждой номинации будут определены победители, занявшие 1, 2, 3 место. Кроме того, по итогам выберут участника, который удостоится Гран-при.

Напомним, премия "Экология – дело каждого" учреждена и впервые проведена в 2021 году. Тогда было подано 9,5 тыс. заявок из всех регионов России и 28 стран мира. Более 250 участников были отмечены ценными призами или награждены путевками на экологическую смену в ВДЦ "Орленок" и в гранд-отель "Жемчужина" в Сочи.