В Нижнем Тагиле пройдет генеральная репетиция парада Победы

В этом году парад Победы в Нижнем Тагиле пройдет в полноценном "допандемийном" формате. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в Нижнем Тагиле состоится генеральная репетиция парада Победы. Она продлится с 19:00 до 21:00.

Помимо тренировки на 5 мая запланированы и другие мероприятия. В частности, в 17:00 состоится акция "Георгиевская ленточка". Она пройдет на Театральной площади, проспектах Ленина и Дзержинского, мемориальных комплексах и других территориях. С полной программой праздничных мероприятий в городе на ближайшие дни можно ознакомиться тут.

Программа мероприятия. Фото: мэрия Нижнего Тагила

Ранее "Областная газета" писала, что в этом году парад Победы в Нижнем Тагиле пройдет в полноценном "допандемийном" формате. Мероприятие стартует 9 мая в 10:00 на Театральной площади. Маршем пройдут 11 парадных расчетов, в которые войдут военнослужащие Тагильской ракетной дивизии, военнослужащие запаса ВДВ и пограничных войск, сотрудники патрульно-постовой службы, МЧС, ГУФСИН, воспитанники ВПК "Вымпел", школ № 3, 13, 21 и клуба юных моряков. Участие в параде также примут 20 единиц военной техники, включая танк Т-14 "Армата".

После парада на улицы города выйдут участники акции "Бессмертный полк". Впервые песню "Летят журавли" исполнит сводный хор из 77 учащихся детских школ искусств. Помимо этого запланирована эстафета легкоатлетов. Ближе к вечеру в парках "Народный" и им. А.П. Бондина активизируются концертные площадки. Завершится праздник большим салютом.